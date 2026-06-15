Một mã ngân hàng bất ngờ được nhóm công ty chứng khoán "gom" đột biến hơn 1.000 tỷ đồng

Cụ thể, cổ phiếu TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.026 tỷ đồng, chủ yếu trên kênh thoả thuận. Theo sau là HPG (104 tỷ), FUEVFVND (46 tỷ), VHM (40 tỷ), MSN (29 tỷ), BSR (26 tỷ), VNM (25 tỷ), VPB (14 tỷ), VCB (12 tỷ) và VJC (11 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -92 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-29 tỷ), SSI (-11 tỷ), CII (-5 tỷ) và bộ ba ACB, GMD, PNJ cùng ghi nhận mức -4 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như HSG, CTG và HHV cùng ở mức -3 tỷ đồng.