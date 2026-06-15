Một mã ngân hàng bất ngờ được nhóm công ty chứng khoán "gom" đột biến hơn 1.000 tỷ đồng
Tự doanh CTCK mua ròng đột biến 1.268 tỷ đồng trên HOSE.
Sau 4 tuần liên tiếp giảm điểm, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần 15/6 tích cực hơn, thanh khoản cải thiện. Chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.775 điểm và phục hồi tốt trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 7,66 điểm (+0,43%) lên mức 1.799,31 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 4.110 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Tự doanh CTCK mua ròng đột biến 1.268 tỷ đồng trên HOSE.
Cụ thể, cổ phiếu TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.026 tỷ đồng, chủ yếu trên kênh thoả thuận. Theo sau là HPG (104 tỷ), FUEVFVND (46 tỷ), VHM (40 tỷ), MSN (29 tỷ), BSR (26 tỷ), VNM (25 tỷ), VPB (14 tỷ), VCB (12 tỷ) và VJC (11 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị -92 tỷ đồng, tiếp theo là MBB (-29 tỷ), SSI (-11 tỷ), CII (-5 tỷ) và bộ ba ACB, GMD, PNJ cùng ghi nhận mức -4 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như HSG, CTG và HHV cùng ở mức -3 tỷ đồng.
Nhịp sống thị trường