VinaCapital: Trung Quốc dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Việt Nam, cổ phiếu Vietnam Airlines và Cảng Hàng không Việt Nam tăng gấp đôi, gấp ba

Theo báo cáo phân tích của VinaCapital, trong 5 tháng đầu năm lượng du khách quốc tế đến Việt Nam tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, nhỉnh hơi so với mức trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng khách du lịch Trung Quốc và châu Á vẫn thấp hơn với với hồi 2019.

Trước đây, khách Trung chiếm 1/3 tổng lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trước Covid-19, nhưng sau đó giảm do chính sách Zero Covid. Tháng trước, quốc gia này mới trở lại vị thế dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam. Sự trở lại của khách Trung Quốc, cùng nhu cầu du lịch của người Mỹ sẽ giúp khách quốc tế Việt Nam thậm chí tăng trưởng vượt mức trước Covid-19 trong năm nay, báo cáo của VinaCapital dự báo.

Cụ thể, VinaCapital dẫn một khảo sát cho thấy, tỷ lệ người tiêu dùng Trung Quốc có dự định du lịch nước ngoài tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Với khách Mỹ, số người lên kế hoạch du lịch nước ngoài trong nửa cuối năm 2023 cũng tăng gấp đôi so với mức trước Covid-19, đạt mức cao kỷ lục.

Thực tế, trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 300% so với cùng kỳ, đạt mức 75% trước dịch.

"Lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ phục hồi từ mức 30% trước Covid-19 trong năm ngoái lên mức 85% trong năm nay. Nhờ đó, tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam sẽ đạt mức 105% trước Covid-19 trong năm nay, tương đương 19 triệu người", báo cáo viết.

Ngoài tăng trưởng lượt khác, doanh thu của các công ty liên quan đến du lịch như hãng hàng không, khu nghỉ dưỡng… lại được hưởng lợi.

Theo VinaCapital, doanh thu của các công ty dịch vụ lữ hành trong nước tăng gần 50% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, giá cổ phiếu của Vietnam Airlines (HVN) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lần lượt tăng gần 200% và 100% so với đầu năm. Trong khi đó, cổ phiếu của Vietjet không thay đổi nhiều, một phần do giá cổ phiếu của hãng bay này đã "cất cánh" trước thời điểm Việt Nam mở cửa trở lại sau Covid-19.

Ngoài ra, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ở Việt Nam vẫn thấp hơn 20% so với trước dịch, do lượng khách Trung Quốc thấp hơn 25%. Theo thông tin của VinaCapital, khách du lịch Trung Quốc và Nga chiến tỷ lệ đáng kể trong nhóm khách phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp ghi nhận tỷ lệ lấp đầy bằng hoặc cao hơn trước dịch.



Đơn vị phát hành báo cáo về du lịch Việt Nam là VinaCapital, được thành lập từ 2003. Từ một công ty quản lý chỉ 9,5 triệu USD, tổng tài sản VinaCapital quản lý đến nay tăng lên đến 4 tỷ USD.