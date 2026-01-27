Vinaconex nằm trong kế hoạch bị thanh tra

Theo Quyết định số 1176/QĐ-TTCP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2026, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai tổng cộng 89 cuộc thanh tra, bao gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng. Đây được xem là kế hoạch có quy mô lớn, phản ánh định hướng tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản.

Trong kế hoạch này, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra CTCP Đầu tư Nam Long về việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư. Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 60 ngày và được triển khai trong quý I/2026.

Tiếp đó, CTCP Him Lam cũng nằm trong diện thanh tra với nội dung tương tự, tập trung vào việc tuân thủ pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại các dự án do doanh nghiệp phát triển. Thời hạn thanh tra là 60 ngày, dự kiến triển khai trong quý II/2026.

Cùng thời điểm, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) sẽ được thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án. Thời gian và thời điểm thanh tra của Vinaconex tương đương với Him Lam.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc triển khai các cuộc thanh tra trong năm 2026 nhằm thực hiện đồng bộ Định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông qua thanh tra, cơ quan chức năng kỳ vọng kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước cũng như trong quá trình triển khai dự án của các chủ đầu tư.

Ngoài việc xử lý nghiêm các vi phạm, nếu có, kế hoạch thanh tra còn hướng tới việc kiến nghị hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập hoặc tồn tại kẽ hở. Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực hiện kết luận thanh tra và tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản do vi phạm, lãng phí, tiêu cực.

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) hoạt động trên ba trụ cột chính gồm xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính. Doanh nghiệp này hiện sở hữu quỹ đất ước tính khoảng 2.000 ha, phân bổ tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam và Phú Yên. Danh mục dự án của Vinaconex khá đa dạng, từ nhà ở, khu đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng đến bất động sản công nghiệp và hạ tầng, với nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư.