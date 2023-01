Vinaconex (VCG) lên kế hoạch bán vốn công ty con trong lĩnh vực cơ điện

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã VCG) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc phần vốn tại CTCP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E). Theo phương án, Vinaconex sẽ bán 6 triệu cổ phần của tổng công ty tại Vinaconex M&E theo hình thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư quan tâm.



Theo ghi nhận trên BCTC quý 3 của Vinaconex, Vinaconex M&E hiện là công ty con của tổng công ty với tỷ lệ sở hữu 100%. Sau khi chuyển nhượng, Vinaconex sẽ hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 500.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

Vinaconex M&E được thành lập theo nghị quyết ngày 18/2/2019 của HĐQT Vinaconex với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó, Vinaconex nắm 65% vốn, phần còn lại do các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia. Giai đoạn 2, Vinaconex M&E sẽ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng khi có nhu cầu theo phương án của Tổng giám đốc Vinaconex.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 969 tỷ đồng, lần lượt tăng 86% và 171% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, tổng công ty đã thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và 69% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2022 đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCG đang có nhịp tăng khá mạnh cùng sóng đầu tư công. Kết phiên 11/1, VCG dừng ở mức 19.500 đồng/cổ phiếu, tăng 65% so với đáy hồi giữa tháng 11/2021. Dù vậy, mức thị giá này vẫn còn thấp hơn đến gần 60% so với đỉnh đạt được cách đây một năm. Giá trị vốn hóa thị trường tương ứng đạt xấp xỉ 9.500 tỷ đồng.