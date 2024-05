VinaLiving sắp ra mắt dự án mới tại thị trường Phú Mỹ

Đón đầu tiềm năng, kỳ vọng kiến tạo sự khác biệt

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ ra biển Đông, cách TP.HCM chỉ hơn 50km, thị xã Phú Mỹ được xem là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, là đầu mối giao thông, giao lưu của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Địa phương giữ vai trò chiến lược, được định hướng phát triển 5 mũi nhọn kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Phú Mỹ được đánh giá là một trong những đô thị công nghiệp phát triển năng động nhất cả nước với hệ thống các khu công nghiệp lớn, tập trung nhiều doanh nghiệp vốn FDI. Hiện Phú Mỹ có 9 khu công nghiệp tập trung và 3 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích gần 5.000 ha, chiếm gần 60% diện tích khu công nghiệp toàn tỉnh, thu hút 284 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, Phú Mỹ cũng đồng thời sở hữu cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải - top 30 cảng container lớn nhất thế giới và top 12 cảng container hoạt động tốt nhất thế giới.

Phú Mỹ được các chuyên gia đánh giá là nơi hội tụ "tâm điểm vàng " về hạ tầng, cảng biển và công nghiệp. Khu vực này đang phát triển nhanh chóng và bền vững, ngày càng mang dáng dấp của một đại đô thị hiện đại, năng động, tương tự các thành phố cảng và công nghiệp sầm uất trên thế giới. Sự phát triển này đã khiến thị trường bất động sản tại đây trở nên sôi động, thu hút nhiều nhà đầu tư danh tiếng.

Mới đây nhất, sự xuất hiện của VinaLiving đã khiến nhiều khách hàng và các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Đơn vị này cho biết, dự kiến trong quý 2/2024 sẽ cho ra mắt một sản phẩm hoàn toàn mới tại thị trường Phú Mỹ với tên gọi PHU MY estates.

Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, VinaLiving được biết đến qua những dự án bất động sản chất lượng, mang phong cách riêng tại Việt Nam và đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như The Ocean Villas Quy Nhon, Maia Resort Quy Nhon, Nine South Estates... Chính bởi vậy, khách hàng kỳ vọng với PHU MY estates, VinaLiving sẽ tiếp tục kiến tạo nên dòng sản phẩm khác biệt, giá trị, góp phần nâng tầm bất động sản Phú Mỹ, xứng tầm với tiềm năng phát triển của thành phố cảng biển trong tương lai.

PHU MY estates - Kế thừa giá trị vượt trội từ dòng sản phẩn ưu việt của VinaLiving

PHU MY estates tọa lạc tại mặt tiền đường Hắc Dịch - Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án được triển khai xây dựng trên khu đất rộng 7,2 ha, trong đó, diện tích dành cho đất ở là 3,73 ha với 333 sản phẩm, cung cấp ra thị trường 240 căn nhà ở liên kế vườn, 83 căn biệt thự song lập và 10 căn biệt thự đơn lập .

Theo đuổi triết lý "Kiến tạo không gian sống nghỉ dưỡng tại nhà", tại PHU MY estates, VinaLiving tiếp tục mang đến những giá trị sống khác biệt cho cư dân khi chú trọng vào ba yếu tố riêng tư – an toàn – tiện nghi. Do đó, PHU MY estates được xây dựng theo mô hình khu nhà ở an ninh khép kín với thiết kế cảnh quan và kiến trúc hài hòa cùng hàng loạt dịch vụ, tiện ích phong phú sẽ là nền móng cho cuộc sống tiện nghi và vẹn toàn của cư dân tương lai. Nội khu dự án được bố trí 4 công viên tràn ngập cây xanh, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi ngoài trời và khu tiện ích cao cấp (vui chơi - tập luyện - giải trí) hơn 1.000 m2 thuộc hệ thống VinaLiving Club tại tầng 5 của tòa trung tâm thương mại..

PHU MY estates (Khu nhà ở Vũ Việt) được đầu tư bài bản từ cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông cho tới các tiện ích cảnh quan và môi trường sinh thái, sở hữu nhiều lợi thế như vị trí, lối quy hoạch hợp lý, thiết kế tối ưu phù hợp với nhu cầu ở và "nghỉ dưỡng tại nhà". VinaLiving cho biết, với PHU MY estates, chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà, mà còn mong muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nơi mọi cư dân đều cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

Từ PHU MY estates, cư dân dễ dàng kết nối đến các tiện ích ngoại khu hiện hữu như chợ Hắc Dịch, Bách Hóa Xanh, trường học các cấp, trung tâm hành chính Hắc Dịch… chỉ trong bán kính 3km. Đặc biệt, dự án còn đem đến giá trị sinh lời cao trong tương lai khi nằm tại khu dân cư hiện hữu và liền kề 15 khu công nghiệp của khu vực như: KCN Nhơn Trạch 1 – 2 ; KCN Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B; KCN Gò Dầu; KCN Phú Mỹ 1 – 2 – 3; hệ thống cảng Phú Mỹ và cảng Cái Mép – Thị Vải…

Giới đầu tư nhận định, thị trường bất động sản đang dần trở lại đà hồi phục, những dự án có giá trị thực, sở hữu các yếu tố khác biệt mạnh mẽ từ pháp lý, quy hoạch, nằm tại vị trí có tiềm năng khai thác lớn như PHU MY estates sẽ là lựa chọn đầu tư an toàn cho dòng tiền của nhà đầu tư và khách hàng.

