Vinamilk hé lộ kỳ vọng lợi nhuận quý 4, kế hoạch cổ tức năm 2026 và kết quả mảng thịt bò

Theo báo cáo của Chứng khoán Vietcap sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 6/11, ban lãnh đạo CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) kỳ vọng lợi nhuận sau thuế quý IV/2026 tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, với tốc độ tăng tương đương quý III.

Trước đó, trong quý III/2026, Vinamilk ghi nhận doanh thu thuần 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 53.461 tỷ đồng, tăng 14,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 8.605 tỷ đồng, tăng 30,6%, hoàn thành gần 88% kế hoạch năm.

Theo Vietcap, doanh số tháng 10 của Vinamilk tiếp tục tăng trưởng hai chữ số, trong khi lượng đơn hàng mới gia tăng. Ban lãnh đạo cho rằng tình trạng doanh thu chậm lại trong quý III chỉ mang tính tạm thời.

Về chính sách cổ tức, ban lãnh đạo Vinamilk dự kiến mức cổ tức năm 2026 tương đương năm 2025, khi doanh nghiệp chi trả tổng cộng 4.350 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt.

Trước đó, Vinamilk đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2026 với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 5.224 tỷ đồng cho đợt thanh toán vào ngày 26/11.

Công ty hiện chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2027 do các chỉ tiêu vẫn đang trong quá trình đánh giá. Chính sách cổ tức cho năm tới dự kiến được quyết định tại đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2027.

Ở góc độ hiệu quả hoạt động, giá nguyên vật liệu tăng tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận của Vinamilk. Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 41,4%, trong khi chi phí đầu vào dự kiến còn ảnh hưởng đến một phần quý IV. Doanh nghiệp đã chốt giá nguyên vật liệu cho khoảng 3–6 tháng tới nhằm hạn chế biến động.

Mảng thịt bò gần 3.000 tỷ đồng chưa có lợi nhuận, chuỗi cửa hàng bắt đầu ghi nhận EBITDA dương

Một thông tin đáng chú ý trong báo cáo Vietcap là tình hình kinh doanh của Vinabeef. Theo ban lãnh đạo, mảng thịt bò này hiện chưa có lợi nhuận và đóng góp không đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Vinamilk.

Vinabeef gắn với dự án hợp tác giữa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vinamilk, và tập đoàn Sojitz của Nhật Bản, với quy mô đầu tư giai đoạn đầu gần 3.000 tỷ đồng.

Dự án Vinabeef Tam Đảo được triển khai trên diện tích khoảng 75,6 ha, gồm trang trại có sức chứa 10.000 con bò thịt và nhà máy chế biến công suất thiết kế 30.000 con mỗi năm, tương đương khoảng 10.000 tấn sản phẩm. Nhà máy bắt đầu hoạt động thương mại từ tháng 12/2024.

Đối với hệ thống cửa hàng Vinamilk, ban lãnh đạo cho biết toàn bộ chuỗi đã bắt đầu ghi nhận EBITDA dương, tức lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao đạt mức dương. Tuy nhiên, chuỗi vẫn chưa có lợi nhuận ròng do chi phí đầu tư ban đầu lớn.

Về phân phối, kênh bán hàng hiện đại và hệ thống cửa hàng Vinamilk ghi nhận tăng trưởng hai chữ số từ đầu năm, trong khi kênh truyền thống chỉ tăng khoảng 2–3%.

Trong khi đó, Mộc Châu Milk ghi nhận tăng trưởng tích cực theo quý nhưng tỷ trọng đóng góp vào kết quả hợp nhất còn nhỏ. Vinamilk tiếp tục đầu tư vào đơn vị này với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, dù ban lãnh đạo chưa đảm bảo khả năng hoàn thành.

Trung Đông chiếm 50% doanh thu xuất khẩu, Vinamilk tìm cách đa dạng hóa thị trường

Tại thị trường quốc tế, Trung Đông hiện đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu xuất khẩu của Vinamilk. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh tại khu vực này vẫn tồn tại nhiều biến động.

Theo Vietcap, Vinamilk đang lên kế hoạch đa dạng hóa thị trường nhằm hạn chế phụ thuộc vào một khu vực, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á và Trung Quốc. Doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ được dự kiến duy trì ổn định.

Riêng tại Campuchia, Angkormilk đang bắt đầu ghi nhận những kết quả tích cực, chủ yếu nhờ các khoản đầu tư của Vinamilk. Đơn vị này cũng đã mở hai cửa hàng tại thị trường Campuchia.

Về đầu tư dài hạn, Vinamilk hiện có quy mô đàn bò hơn 120.000 con và đang chuẩn bị kế hoạch vốn cho giai đoạn 2027–2028, tập trung vào mở rộng trang trại và nâng công suất thiết bị. Chi phí đầu tư vốn dự kiến chiếm khoảng 2,5–3% doanh thu.