SMC miễn nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC, sàn HoSE) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của ông Nguyễn Quang Trung theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 5/11.



Đồng thời, ông Nguyễn Quang Trung cũng đồng thời thôi giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ.

SMC cho biết, lý do miễn nhiệm Tổng giám đốc nhằm chuyển trọng tâm công tác sang hoạt động HĐQT, tập trung hoạch định chiến lược, định hướng phát triển, tái cấu trúc và giám sát hoạt động toàn hệ thống SMC, đảm bảo tính độc lập, đồng thời tạo điều kiện kiện toàn mô hình điều hành theo cơ cấu mới.

Được biết, ông Nguyễn Quang Trung mới đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc SMC từ tháng 1/2026 thay ông Đặng Huy Hiệp.

Ảnh: SMC

Bên cạnh đó, HĐQT SMC cũng thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc - Khối Tài chính kế toán theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Đồng thời, SMC thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, chuyển sang ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, Thành viên HĐQT. Ông Khoa cũng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin tại SMC.

Chiều ngược lại, ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT SMC, sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.

Bên cạnh những thay đổi về nhân sự điều hành, HĐQT SMC cũng thông qua quy chế kiểm toán nội bộ và phê duyệt nhân sự bộ phận này gồm 2 thành viên. Cụ thể, bà Đặng Thị Thu Trang giữ chức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, trong khi bà Lê Thị Thanh Huyền đảm nhiệm vị trí Thành viên Kiểm toán nội bộ.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, SMC ghi nhận doanh thu thuần 1.238 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Dù doanh thu đi xuống nhưng lợi nhuận gộp đảo chiều 21,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gộp 2,2 tỷ đồng.

Các khoản chi phí cũng được tiết giảm đáng kể. Chi phí lãi vay còn 23,8 tỷ đồng, giảm 35,4%; chi phí bán hàng giảm 28,3% xuống 11,9 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35% còn 19,4 tỷ đồng. Trong kỳ, SMC cũng ghi nhận 13,4 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Kết quả tích cực trên đã giúp SMC báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 30 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ gần 78 tỷ đồng.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, SMC ghi nhận doanh thu 3.624 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 159 tỷ đồng.