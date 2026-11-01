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Đà Nẵng thúc tiến độ siêu dự án gần 189 ha, vốn gần 19.000 tỷ đồng của Đại Quang Minh

| | Doanh nghiệp

Đà Nẵng thúc tiến độ siêu dự án gần 189 ha, vốn gần 19.000 tỷ đồng của Đại Quang Minh

Dự án do Đại Quang Minh làm nhà đầu tư được yêu cầu phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đô thị quy mô lớn phía Nam thành phố.

Đối với dự án Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành, lãnh đạo thành phố yêu cầu nhà đầu tư phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026. Trường hợp bất khả kháng, dự án phải được khởi công vào dịp kỷ niệm 52 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3/2027).

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 18.854 tỷ đồng, diện tích khoảng 188,56 ha, quy mô dân số khoảng 27.500 người. Nhà đầu tư thực hiện là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Trước đó, ngày 17/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn Đại Quang Minh làm nhà đầu tư dự án.

Theo thông tin công bố khi lựa chọn nhà đầu tư, khu đô thị dự kiến cung cấp khoảng 6.926 căn nhà ở, gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội, nhà tái định cư và đất ở phân lô, cùng các công trình thương mại, dịch vụ và hạ tầng công cộng.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2034, chia thành 6 phân khu. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Đại Quang Minh hiện do doanh nhân Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh Khoa “khàn”, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Thành lập năm 2011, Đại Quang Minh được biết đến với dự án Khu đô thị Sala tại Thủ Thiêm, TP.HCM. Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái THACO của tỷ phú Trần Bá Dương.

Tính đến tháng 9/2026, Đại Quang Minh có vốn điều lệ 32.000 tỷ đồng. Trong đó, THACO sở hữu 72,75%, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh nắm 16,43%, ông Trần Đăng Khoa sở hữu 6,13% và ông Trần Bá Dương trực tiếp nắm 4,69%.

Về tình hình tài chính, năm 2025, Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 4.069 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần năm trước. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản đạt khoảng 67.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 32.200 tỷ đồng và nợ phải trả gần 35.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngân hàng hơn 18.656 tỷ đồng.

Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục huy động 1.500 tỷ đồng qua các đợt phát hành trái phiếu với lãi suất 11%/năm. Theo kế hoạch công bố trước đó, Đại Quang Minh đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 hơn 12.000 tỷ đồng, dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Tại cuộc họp ngày 4/11, lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được giao điều phối, theo dõi tổng thể tiến độ các dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai.

Anh Khôi

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