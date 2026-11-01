Geleximco chuẩn bị khởi công khu đô thị gần 18.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng vào tháng 4/2027

Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội trở thành nhà đầu tư Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (TP. Đà Nẵng) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Quảng Phú.

Theo đó, liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội được lựa chọn thực hiện dự án. Geleximco Phố Hiến đóng vai trò thành viên đứng đầu liên danh. Dự án có diện tích khoảng 296 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.785 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2038.

Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành được yêu cầu giải quyết các thủ tục, điều chỉnh phân kỳ để khởi công vào dịp 30/4/2027.

Geleximco Phố Hiến được thành lập vào tháng 1/2025, có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp ban đầu có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Geleximco nắm giữ 90%, hai cổ đông còn lại là ông Vũ Văn Tiền và ông Vũ Văn Hậu, mỗi người sở hữu 5%.

Đến tháng 3/2026, Geleximco Phố Hiến nâng vốn điều lệ lên 8.500 tỷ đồng, tương đương gấp 8,5 lần vốn ban đầu. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Huy Hoàng. Đối tác trong liên danh là Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội, doanh nghiệp thành lập năm 2007, có trụ sở tại Hà Nội. Công ty do ông Vũ Thắng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đây không phải lần đầu hai doanh nghiệp hợp tác trong lĩnh vực bất động sản. Trước đó, Đầu tư tổng hợp Hà Nội từng tham gia cùng Geleximco tại một số dự án như sân golf Hòa Bình - Geleximco, tòa nhà Gemek Tower, khu nhà ở cao tầng CT2 - An Bình City tại Hà Nội và New Life Tower tại Quảng Ninh.

Geleximco mở rộng đầu tư gần 22.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Bên cạnh dự án khu đô thị phía Nam trục Nguyễn Tất Thành, một doanh nghiệp thành viên khác của Geleximco cũng đang triển khai dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn tại Đà Nẵng.

Cuối tháng 3/2026, Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa đã khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa tại xã Tam Anh. Dự án có quy mô gần 436 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.152 tỷ đồng. Khu công nghiệp được quy hoạch kết nối với 5 loại hình giao thông, gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển quốc tế và đường thủy nội địa.

Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa, thành lập tháng 3/2019 với vốn điều lệ ban đầu 391 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, cơ cấu cổ đông gồm Công ty CP Comin An An Hòa sở hữu 10%, ông Nguyễn Đình Hà nắm 39% và bà Lê Thị Nghĩa nắm 51%. Đến tháng 3/2026, công ty tăng vốn điều lệ lên 832 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với ban đầu. Người đại diện theo pháp luật hiện là ông Nguyễn Trung Thành, Tổng giám đốc.

Geleximco được thành lập năm 1993, tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi doanh nhân Vũ Văn Tiền, người có nhiều năm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Geleximco mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực công nghiệp, bất động sản, tài chính - ngân hàng và thương mại dịch vụ. Theo giới thiệu của tập đoàn, Geleximco hiện có tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng, doanh thu hằng năm trên 20.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Tháng 11/2025, Geleximco công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn, thay ông Vũ Văn Tiền.



