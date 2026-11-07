Hai đại diện Sojitz chính thức vào HĐQT Taseco Airs với tỷ lệ phiếu bầu hơn 99%, doanh nghiệp tạm ứng cổ tức 20%

Ngày 6/11, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Taseco Airs, mã chứng khoán AST) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị (HĐQT) và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Đại hội ghi nhận 31 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự, sở hữu hơn 46,5 triệu cổ phần, tương đương 86,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, thù lao đối với thành viên HĐQT mới và sửa đổi Điều lệ đều được thông qua với 100% số phiếu tán thành của cổ đông tham dự.

Theo kết quả bầu cử, hai nhân sự do tập đoàn Nhật Bản Sojitz Corporation đề cử là ông Hisashi Teshigahara và ông Tomohiro Ota chính thức trở thành thành viên HĐQT Taseco Airs nhiệm kỳ 2022–2027. Mỗi ứng viên nhận được 46,22 triệu phiếu bầu, tương đương 99,373%.

Theo đó, HĐQT công ty tiếp tục duy trì cơ cấu gồm 7 thành viên. 2 thành viên mới đều là nhân sự cấp cao của Sojitz Corporation (Nhật Bản), sở hữu gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực bán lẻ, hạ tầng hàng không và phát triển kinh doanh quốc tế, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Hai thành viên mới thay thế ông Lars Kjaer và ông Kim HongJin, những người từng đại diện cho nhóm cổ đông ngoại PENM và STIC. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Sojitz hoàn tất nhận chuyển nhượng gần 14,93 triệu cổ phiếu AST từ hai quỹ ngoại vào tháng 9/2026, tương đương 27,64% vốn điều lệ, với tổng giá trị giao dịch khoảng 1.053 tỷ đồng.

Sojitz qua đó trở thành cổ đông lớn thứ hai của Taseco Airs, trong khi Taseco Group tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối 51%.

Hội đồng quản trị tặng hoa chúc mừng Ông Tomohiro Ota - Nhân sự do Tập đoàn Sojitz đề cử nhận chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội (Ông Tomohiro Ota đứng thứ 3 tính từ bên phải sang)

Lợi ích từ cổ đông lớn Sojitz

Chia sẻ tại đại hội, lãnh đạo Taseco Airs cho biết việc Sojitz trở thành cổ đông lớn là kết quả của quá trình tìm hiểu và trao đổi kéo dài giữa các bên. Đối tác Nhật Bản không chỉ tham gia với tư cách nhà đầu tư tài chính mà còn trực tiếp tham gia quản trị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

Được hình thành từ sự hợp nhất giữa hai doanh nghiệp có lịch sử kinh doanh lâu đời tại Nhật Bản là Nichimen và Nissho Iwai, Sojitz hiện là một trong những tập đoàn thương mại tổng hợp lớn của nước này. Tính đến tháng 6/2026, tập đoàn có khoảng 27.200 nhân sự và mạng lưới hơn 500 công ty con, liên kết trên toàn cầu.

Sojitz có kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, bán lẻ, thực phẩm đến hàng không và hạ tầng giao thông. Tháng 7/2026, tập đoàn công bố tham gia liên danh phát triển và vận hành sân bay quốc tế mới tại Tashkent, Uzbekistan, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2,5 tỷ USD với thời hạn nhượng quyền 35 năm.

Đáng chú ý, Sojitz đã có mối liên hệ kinh doanh với Taseco Airs từ trước thông qua JALUX, đối tác Nhật Bản trong Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco, nơi AST sở hữu 51% vốn. Sojitz hiện trực tiếp nắm giữ 22,22% cổ phần JALUX.

Theo thông tin từ JALUX, doanh nghiệp này đang vận hành 83 cửa hàng tại 24 sân bay Nhật Bản, bao gồm Narita, Haneda và Kansai, tính đến tháng 4/2026.

Nền tảng hợp tác sẵn có cùng kinh nghiệm quốc tế của Sojitz được kỳ vọng hỗ trợ Taseco Airs nâng cao chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn quản trị và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Lãnh đạo AST cho biết hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ, hàng miễn thuế và dịch vụ ăn uống (F&B), tận dụng chuỗi cung ứng hàng hóa, hệ thống thương hiệu của Sojitz để mở rộng danh mục sản phẩm tại các sân bay Việt Nam. Một trong những định hướng được đề cập là từng bước đưa các thương hiệu F&B của tập đoàn Nhật Bản vào thị trường trong nước.

Trong giai đoạn tiếp theo, Taseco Airs cũng hướng tới mở rộng hoạt động tại các Cảng Hàng không tiềm năng trên cả nước, với những lĩnh vực như bán lẻ, F&B, phòng chờ và dịch vụ hỗ trợ hành khách.

Toàn cảnh ĐHCĐ bất thường của Taseco Airs

Dự lãi gần 500 tỷ đồng, tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%

Theo số liệu ban lãnh đạo công bố tại đại hội, đến ngày 31/10/2026, doanh thu hợp nhất đạt 1.715 tỷ đồng, tương đương gần 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 408,9 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 95% mục tiêu.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu cả năm đạt 2.075–2.100 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch 2.150 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước đạt 490–500 tỷ đồng, vượt khoảng 12–14% kế hoạch.

Ở mảng kinh doanh hàng miễn thuế, doanh thu 10 tháng đạt 359 tỷ đồng. Lợi nhuận của mảng này đạt 67 tỷ đồng so với mục tiêu 99 tỷ đồng.

Taseco Airs hiện vận hành 142 điểm kinh doanh tại 6 sân bay trên toàn quốc và dự kiến nâng lên khoảng 150 điểm vào cuối năm. Bước sang năm 2027, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các cơ hội mở rộng kinh doanh tại các Cảng Hàng không, đồng thời kỳ vọng đưa vào vận hành cơ sở sản xuất suất ăn hàng không tại Long Thành với công suất 25.000 suất/ngày.

Về năng lực tài chính, lãnh đạo công ty cho biết lượng tiền mặt tại ngày 31/10/2026 đạt khoảng 500 tỷ đồng, tạo nguồn lực cho việc duy trì hoạt động, đầu tư cải tạo hệ thống và phát triển các dự án mới.

Cũng trong ngày 6/11, HĐQT Taseco Airs ban hành Nghị quyết số 16 phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Với gần 54 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến gần 108 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 19/11/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2026. Nguồn chi trả đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2026.