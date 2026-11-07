1 hồ sơ hé lộ kế hoạch của ông Phạm Nhật Vượng: Phóng 4 vệ tinh nhỏ bằng hộp bánh lên độ cao 500km từ điểm nổi tiếng của NASA và SpaceX

Ngày 11/8/2026, VinSpace, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, công bố đã ký hợp đồng với SpaceX để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo trong quý II/2027. Tuy nhiên, thông tin khi đó chưa đề cập số lượng vệ tinh, kích thước, quỹ đạo dự kiến hay địa điểm phóng cụ thể.

Những thông tin này phần nào được hé lộ trong một hồ sơ kỹ thuật mang tên VinSat - constellation, được đăng tải trên hệ thống phối hợp tần số vệ tinh của Liên minh Vô tuyến nghiệp dư quốc tế (IARU).

Bốn vệ tinh nhỏ sẽ được đưa lên quỹ đạo cao 500 km

Theo hồ sơ IARU, VinSpace lên kế hoạch đưa 4 vệ tinh siêu nhỏ loại CubeSat 3U lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, ở độ cao khoảng 500 km, với góc nghiêng quỹ đạo khoảng 47 độ. Thời gian dự kiến là quý II/2027. Hồ sơ chưa xác định số hiệu chuyến bay hay mẫu tên lửa cụ thể sẽ thực hiện nhiệm vụ.

Phần thông tin kỹ thuật xác định phương án phóng bằng dịch vụ của SpaceX từ Cape Canaveral, Mỹ, vào tháng 4/2027. Đây là khu vực tập trung những bãi phóng tên lửa nổi tiếng của Mỹ, nơi SpaceX của tỷ phú Elon Musk thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Cape Canaveral

Hồ sơ VinSat được nộp ngày 4/10/2026 và cập nhật ngày 12/10/2026. Đơn vị hỗ trợ được ghi là VinSpace JSC, trong khi người phụ trách vận hành là Thu Vu Trong, tên được trình bày theo thứ tự tiếng Anh của ông Vũ Trọng Thư.

Ông Vũ Trọng Thư hiện là Tổng giám đốc VinSpace. Trong thông cáo chính thức ngày 11/8, Vingroup cũng dẫn lời ông về việc thử nghiệm các mô-đun vệ tinh phát triển trong nước trên quỹ đạo.

Theo hồ sơ gửi IARU, dự án được gọi là VinSat - constellation, tức một chùm vệ tinh VinSat. Cấu hình được đề xuất gồm bốn vệ tinh có cùng chuẩn kích thước 3U. Mỗi vệ tinh dự kiến hoạt động ở độ cao khoảng 500 km so với bề mặt Trái Đất. Đây là khu vực thuộc quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), nơi nhiều loại vệ tinh quan sát, nghiên cứu và thông tin liên lạc đang hoạt động.

Trong thông cáo công bố hợp đồng với SpaceX hồi tháng 8, VinSpace cho biết sẽ sử dụng chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare. Với mô hình này, nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo.

Mỗi vệ tinh chỉ có kích thước khoảng 10 × 10 × 30 cm

VinSpace khai báo sử dụng CubeSat 3U, một chuẩn vệ tinh siêu nhỏ. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), một CubeSat 3U có kích thước tiêu chuẩn khoảng 10 × 10 × 30 cm, tương đương một hộp hình chữ nhật nhỏ, với khối lượng điển hình khoảng 3–4 kg.

Kích thước nhỏ không đồng nghĩa với nhiệm vụ đơn giản. CubeSat là nền tảng thường được sử dụng để thử nghiệm linh kiện, thiết bị điện tử, hệ thống liên lạc và các công nghệ mới trong điều kiện không gian thực tế. ESA cho biết cấu trúc dạng mô-đun giúp loại vệ tinh này có thể sử dụng nhiều linh kiện được tiêu chuẩn hóa, đồng thời thuận lợi hơn khi tham gia các chuyến phóng chia sẻ.

Đối với VinSpace, hồ sơ IARU nêu ba mục tiêu chính của chùm vệ tinh VinSat.

Thứ nhất là phát triển năng lực cho sinh viên và các kỹ sư trẻ. Thứ hai là nghiên cứu môi trường không gian. Thứ ba là đánh giá kỹ thuật những thiết bị do chính đơn vị phát triển sau khi được đưa lên quỹ đạo.

Nội dung này tương đồng với định hướng mà VinSpace công bố khi ký hợp đồng với SpaceX. Doanh nghiệp khi đó cho biết nhiệm vụ phóng sẽ tạo điều kiện thử nghiệm các mô-đun vệ tinh phát triển trong nước, từ đó tích lũy kinh nghiệm thiết kế, chế tạo và vận hành vệ tinh.

Chi tiết đặc biệt trong hồ sơ kỹ thuật

Ngoài cấu hình vệ tinh, hồ sơ quốc tế còn cung cấp thông tin về phương án liên lạc giữa VinSat với các trạm thu trên mặt đất.

VinSpace đề xuất sử dụng đường truyền xuống ở băng tần UHF với phương thức điều chế BPSK. Theo thông tin đăng ký, tín hiệu báo trạng thái vệ tinh và dữ liệu hình ảnh dự kiến không được mã hóa, nhằm cho phép cộng đồng tiếp nhận.

Doanh nghiệp cũng nêu kế hoạch phát các thông điệp văn bản, dữ liệu hoặc hình ảnh trong những sự kiện đặc biệt. Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, dự án sẽ tạo cơ chế để người quan tâm gửi báo cáo thu nhận tín hiệu và đóng góp các gói dữ liệu đã giải mã.

Trong khi đó, dữ liệu từ các thiết bị phục vụ nhiệm vụ riêng của vệ tinh dự kiến được mã hóa, dù hồ sơ lưu ý phương án này có thể thay đổi.

Tuy nhiên, IARU đã từ chối đề nghị phối hợp tần số vô tuyến nghiệp dư của VinSat. Lý do được nêu trực tiếp trong hồ sơ cập nhật ngày 12/10 là dự án chưa có một nhiệm vụ vô tuyến nghiệp dư cụ thể.

Theo quy định phối hợp tần số của IARU, tổ chức này xem xét việc sử dụng các băng tần dành cho hoạt động vô tuyến nghiệp dư và vệ tinh nghiệp dư. Việc không chấp thuận phối hợp tần số trong lĩnh vực này không phải là quyết định cấm VinSpace đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Hồ sơ công khai hiện chưa cho biết VinSpace sẽ điều chỉnh phương án liên lạc như thế nào sau phản hồi của IARU.

Về phía doanh nghiệp, VinSpace được thành lập tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng. Theo cơ cấu sở hữu khi thành lập, tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 213 tỷ đồng, tương đương 71% vốn; Vingroup góp 19%, hai người con trai của ông Vượng mỗi người sở hữu 5%.

Theo chiến lược được Vingroup công bố, VinSpace hướng đến phát triển một chuỗi hoạt động hàng không vũ trụ, từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vệ tinh, tích hợp và thử nghiệm thiết bị đến quản lý phóng, vận hành vệ tinh và khai thác dữ liệu không gian.



