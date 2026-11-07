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Giám đốc Ovaltine: Việt Nam là thị trường chiến lược, thương hiệu 122 năm tuổi đang có bước đi mới

| | Doanh nghiệp

Ông Pongskorn Pongwattanasuk – Tổng Giám đốc, Thị trường Phát triển Đông Nam Á & Nam Á, thương hiệu Ovaltine & Twinings

Ông Pongskorn Pongwattanasuk – Tổng Giám đốc, Thị trường Phát triển Đông Nam Á & Nam Á, thương hiệu Ovaltine & Twinings

Thương hiệu dinh dưỡng có nguồn gốc Thụy Sĩ vừa mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Đứng sau Ovaltine là tập đoàn Anh có doanh thu hơn 670.000 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Pongskorn Pongwattanasuk, Tổng Giám đốc phụ trách các thị trường đang phát triển Đông Nam Á và Nam Á của Ovaltine và Twinings, cho biết Việt Nam là thị trường có tầm quan trọng chiến lược đối với thương hiệu.

Thông tin được đưa ra nhân sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm Active Plus+ tại TP.HCM ngày 5/11. Đây là bước mở rộng danh mục kinh doanh của Ovaltine sang phân khúc dinh dưỡng dành cho người trưởng thành, bên cạnh các sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ em và gia đình.

Sản phẩm mới thuộc nhóm thực phẩm bổ sung dạng bột thức uống sữa lúa mạch. Công ty TNHH AB Agri Việt Nam là đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Theo ông Pongskorn, việc mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng cho người trưởng thành nằm trong định hướng đổi mới của Ovaltine nhằm đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng Việt Nam.

Ovaltine có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, ra đời năm 1904. Tuy nhiên, thương hiệu này hiện thuộc sở hữu của Associated British Foods (ABF), tập đoàn thực phẩm và bán lẻ lớn của Anh.

Năm 2002, ABF mua lại mảng thực phẩm và đồ uống của Wander từ tập đoàn dược phẩm Novartis với giá khoảng 270 triệu USD, qua đó sở hữu Ovaltine tại nhiều thị trường quốc tế.

Ngoài Ovaltine, ABF còn đứng sau các thương hiệu Twinings, Jordans, Blue Dragon, Patak's và chuỗi bán lẻ thời trang Primark.

Giám đốc Ovaltine: Việt Nam là thị trường chiến lược, thương hiệu 122 năm tuổi đang có bước đi mới - Ảnh 1.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 3/11, ABF ghi nhận doanh thu 19,58 tỷ bảng Anh trong năm tài chính 2026, tương đương khoảng 672.400 tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước, lợi nhuận hoạt động đạt 51.900 tỷ đồng.

Riêng mảng thực phẩm tiêu dùng (Grocery), nơi Ovaltine trực thuộc, đạt doanh thu khoảng 145.600 tỷ đồng, tăng 3%, trong khi lợi nhuận hoạt động điều chỉnh giảm 11%, còn khoảng 14.700 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Ovaltine đã hiện diện nhiều năm trên thị trường đồ uống dinh dưỡng. Tháng 2/2021, DKSH công bố thỏa thuận hợp tác với AB Agri Việt Nam nhằm phát triển hoạt động phân phối, tiếp thị và bán hàng Ovaltine trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Quang Uy, Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines, cho biết việc giới thiệu sản phẩm mới hướng đến nhu cầu dinh dưỡng của người trưởng thành tại Việt Nam.

Anh Khôi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
Ovaltine

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