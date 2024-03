Vinamilk (VNM) chốt quyền họp ĐHĐCĐ “kèm” cổ tức, tỷ phú Thái Lan sắp “bỏ túi” hàng trăm tỷ

Ngày 18/3 tới đây, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 3/2023. Năm nay, Vinamilk dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 25/4 theo hình thức họp trực tuyến như các năm trước. Nội dung họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cổ đông theo quy định pháp luật.

Về cổ tức, Vinamilk sẽ tạm ứng đợt 3 cho cổ đông với tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 26/4. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 1.881 tỷ đồng để trả cổ tức lần này.

Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất nắm giữ 36% vốn, sẽ nhận về 677 tỷ đồng. Nhóm F&N của tỷ phú Thái lan Charoen Sirivadhanabhakdi sẽ "bỏ túi" 384 tỷ đồng nhờ nắm giữ 20,4% vốn. Cổ đông lớn nước ngoài còn lại là Platinum Victory Pte. Ptd với 10,62% vốn, cũng nhận gần 200 tỷ đồng.

Trước đó, Vinamilk đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2023 gồm đợt 1 với tỷ lệ 15% được trả vào đầu tháng 10/2023 và đợt 2 với tỷ lệ 5% vừa được thanh toán vào 28/2/2024. Như vậy, tính cả đợt chia sắp tới đây, tổng tỷ lệ cổ tức mà công ty sữa này chia là 29%, tương ứng tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2023, biên lãi gộp của Vinamilk cải thiện đáng kể từ mức 38,8% cùng kỳ 2022 lên hơn 42,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.351 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 4/2022 qua đó ghi nhận quý thứ 3 liên tiếp tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng luỹ kế cả năm đạt 9.019 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022, kết thúc 2 năm đi lùi liên tiếp.

Trên thị trường, cổ phiếu VNM đang dừng ở mức 70.000 đồng/cp, tăng nhẹ gần 4% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của Vinamilk tương ứng đạt xấp xỉ 146.300 tỷ đồng, xếp thứ 10 trong danh sách các doanh nghiệp giá trị nhất sàn chứng khoán.