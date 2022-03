VINASEED nâng tầm quản trị với các giải pháp công nghệ Made by FPT IS

Dự án là một trong những mảnh ghép quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp của VINASEED, tạo "đòn bẩy" giúp VINASEED nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngày càng lớn mạnh.

Theo đó, hợp tác với FPT IS triển khai Dự án chuyển đổi số đồng bộ với 03 bộ giải pháp: Giải pháp số hóa quy trình và giao việc tự động SPRO, Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng CRM và giải pháp quản lý kênh phân phối DMS. Đây đều là các giải pháp được FPT IS nghiên cứu, phát triển theo tinh thần Make in Vietnam và đã được ứng dụng thành công tại nhiều công ty lớn

VINASEED định hướng thông qua việc chuyển giao các giải pháp số của FPT IS sẽ góp phần nâng cao toàn diện trải nghiệm khách hàng, mở ra các cơ hội kinh doanh mới, tối ưu kênh phân phối dựa trên thông tin theo thời gian thực; cải tiến hiệu suất làm việc, tự động hóa quy trình, xây dựng văn phòng không giấy tờ, qua đó tiết kiệm thời gian và sử dụng tối ưu hóa nguồn lực. Dự án triển khai trong vòng 08 tháng tại Tập đoàn VINASEED và 05 công ty thành viên.



Tổng giám đốc FPT IS Nguyễn Hoàng Minh cam kết là đối tác công nghệ số 1, đồng hành phát triển kinh doanh với Vinaseed.

VINASEED là tập đoàn có đóng góp quan trọng trong ngành nông nghiệp Việt Nam với 21% thị phần giống cây trồng toàn quốc. Trong lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2023, VINASEED thực hiện đổi mới mô hình quản trị theo hướng ứng dụng CNTT, mục đích đổi mới toàn diện các mặt hoạt động từ mô hình kinh doanh, cách thức tiếp cận và phục vụ khách hàng, mô hình quản trị cải tiến hiệu suất làm việc, tăng cường sự phối hợp trong tổ chức, tối ưu nhân lực, giảm chi phí vận hành từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành nên văn hóa làm việc mới trong Doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quang Trường – Tổng Giám đốc VINASEED: "Là một doanh nghiệp đầu ngành theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao, VINASEED đã sớm triển khai nhiều giải pháp công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và các thị trường khó tính như EU, Úc, Hồng Kông…Nối tiếp ước mơ nâng tầm nông nghiệp Việt, giai đoạn sắp tới, VINASEED đặt mục tiêu đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị nhằm tăng tính linh hoạt, sáng tạo, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và người tiêu dùng. Công ty quyết tâm xác định ưu tiên chú trọng đầu tư vào chuyển đổi số với mục đích thay đổi, cải tiến toàn diện các mặt hoạt động từ mô hình kinh doanh, phục vụ khách hàng, cái tiến hiệu suất làm việc, tối ưu nhân lực và giảm chi phí vận hành. Chúng tôi tin tưởng FPT IS là đối tác phù hợp và tin cậy để cùng chúng tôi hiện thực hoá các mục tiêu của dự án nói riêng và hành trình chuyển đổi số nói chung. Đến nay, VINASEED đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ thành công, đưa VINASEED trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng CNTT, số hóa quản trị, điều hành".

Đại diện FPT IS, Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Minh khẳng định: "Chuyển đổi số đang ngày càng khẳng định là nền tảng then chốt giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, trong đó sự dẫn dắt và tiên phong của doanh nghiệp đầu ngành như VINASEED đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh cả quá trình này tại Việt Nam. Tôi tin rằng đây là bước tiến lớn để VINASEED tiếp tục tận dụng được tốc độ tăng trưởng như hiện tại và ngày một phát triển toàn diện theo hướng số hoá. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển các giải pháp Made by FPT IS tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi và phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp. FPT IS cam kết đồng hành với VINASEED trong hành trình chuyển đổi toàn diện, trước mắt là giải quyết bài toán quản trị nội bộ, khách hàng và kênh phân phối, sau đó sẽ mở rộng thêm các giải pháp chuyển đổi số chuyên ngành và xây dựng hệ sinh thái công nghệ tổng thể, giúp VINASEED hiện thực hoá mục tiêu trở thành doanh nghiệp số tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, đem lại những giá trị và sản phẩm chất lượng và tốt nhất cho người dân và xã hội Việt Nam".



Ông Minh cũng cho biết thêm, giải pháp số hoá quy trình và giao việc tự động FPT SPRO, Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng FPT CRM, và Giải pháp quản lý kênh phân phối FPT DMS là 03 trong số những giải pháp điển hình thuộc hệ sinh thái Made by FPT IS đã được các chuyên gia công nghệ nghiên cứu và phát triển dựa trên 5 nguyên tắc: công nghệ mới nhất, kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc thị trường, chất lượng tiêu chuẩn thế giới với khát khao nâng tầm quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó FPT SPro đã có hơn 35.000 người sử dụng, và đạt Giải thưởng chuyển đổi số 2019 và Danh hiệu Sao Khuê 2020.

https://cafef.vn/vinaseed-nang-tam-quan-tri-voi-cac-giai-phap-cong-nghe-made-by-fpt-is-20220325100238864.chn