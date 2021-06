Vinasun thông báo tạm dừng dịch vụ taxi tại TP.HCM

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) vừa gửi thông báo đến các đối tác, khách hàng về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ taxi trên địa bàn TP.HCM kể từ 0h ngày 20/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.



Đây là động thái nhằm thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND TP.HCm ngày 19/6/2021 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và thông báo 6346/TB-SGTVT về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ tại TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thuỷ nội địa) và hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân. Điều này đồng nghĩa các dịch vụ xe taxi, xe khách, xe công nghệ sẽ tạm dừng hoạt động.

Các hãng taxi công nghệ như Grab, Be cũng đã đưa ra thông báo tương tự về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển xe 4 bánh trên địa bàn TP.HCM từ ngày 20/6. Trong khi đó, các dịch vụ vận chuyển xe 2 bánh của các hãng này vẫn hoạt động bình thường gồm GrabBike, GrabFood, GrabExpress, BeBike, Be giao hàng hay Be đi chợ.

Ngoài việc dừng hoạt động xe vận tải hành khách công cộng, TP.HCM cũng tiến hành dừng tất cả loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát.

Dự kiến, việc tạm dừng hoạt động kinh doanh taxi tại TP.HCM sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Vinasun bởi đây là thị trường trọng điểm của hãng. Theo báo cáo từ đại hội cổ đông Vinasun, công ty này đạt tổng doanh thu năm 2020 là 1.006 tỷ đồng, giảm 49,5% so với năm 2019 và đạt 85,25% so với kế hoạch năm. Trong năm 2020, Vinasun ghi nhận khoảng lỗ là 219,58 tỷ đồng.