Vincom Retail dự kiến khai trương 2 TTTM ở TP.HCM và Hà Giang trong năm 2023

Theo báo cáo cập nhật mới đây về CTCP Vincom Retail (mã: VRE) của Chứng khoán Bản Việt (VCSC), đơn vị này nâng 17% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 đạt 3,8 nghìn tỷ đồng (tăng 39% so với năm 2022) chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ mảng bất động sản. Mức dự phóng tăng trưởng mạnh so với năm 2022 của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 2023 được thúc đẩy bởi (1) đà phục hồi của các doanh nghiệp thuê, (2) không còn gói hỗ trợ dịch Covid-19, (3) đóng góp cả năm từ các trung tâm thương mại mới mở trong nửa đầu năm 2022 - bao gồm VMM Smart City - và (4) doanh số bán bất động sản đạt kết quả cao hơn so với năm 2022.

Cụ thể, VCSC kỳ vọng lợi nhuận mảng cho thuê bán lẻ sẽ tăng trưởng ổn định trong năm 2023. VRE đã cung cấp cho khách thuê gói hỗ trợ trị giá 464 tỷ đồng trong quý 1/2022 nhưng chỉ ở mức tối thiểu trong thời gian còn lại của năm 2022. Đơn vị này cho rằng sẽ không có gói hỗ trợ Covid-19 nào trong năm 2023 nhưng kỳ vọng sẽ ghi nhận các chi phí liên quan đến (1) marketing và sự kiện trong mùa lễ hội và (2) hỗ trợ cho một số khách thuê trong trung tâm thương mại tại các khu vực ngoại thành vốn chưa phục hồi hồi nhanh sau 2 năm dịch Covid-19. Do đó, VCSC dự báo lợi nhuận gộp cho thuê bán lẻ năm 2023 của VRE sẽ tăng 22% đạt 4,4 nghìn tỷ đồng so với năm 2022.

Bên cạnh đó, VCSC kỳ vọng VRE sẽ khai trương 2 trung tâm thương mại vào năm 2023, điều này sẽ tái khẳng định vị thế là chủ đầu tư trung tâm thương mại hàng đầu và có uy tín. Đơn vị này cho biết, ban lãnh đạo VRE có kế hoạch khai trương 2 TTTM: VMM Grand Park (diện tích sàn - GFA khoảng 46.000 m2 - dự kiến sẽ khai trương vào nửa cuối năm 2023) và VCP Hà Giang (diện tích khoảng 10.000 m2 - dự kiến mở cửa vào nửa cuối năm 2023), sẽ nâng tổng GFA cho thuê bán lẻ của VRE gần 1,8 triệu m2 vào cuối năm 2023.

VCSC dự kiến GFA cho thuê bán lẻ bổ sung là khoảng 274.000 m2/năm trong giai đoạn 2024-2027, điều này hỗ trợ một phần cho dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 22% giai đoạn 2022-2027.

Ngoài ra, hợp đồng đã ký và chưa ghi nhận cao hỗ trợ lợi nhuận mảng bất động sản năm 2023. Dẫn lời Ban lãnh đạo công ty cho biết, tổng doanh thu chưa ghi nhận vào cuối năm 2022 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng - chủ yếu là các dự án ở Quảng Trị và Điện Biên. Hầu hết các dự án này dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2023 và do đó sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm. VCSC hiện dự báo lợi nhuận gộp mảng bất động sản năm 2023 là 882 tỷ đồng so với 278 tỷ đồng trong năm 2022.