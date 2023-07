Vincom Retail: LNST 6 tháng tăng 76% lên hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 27/07/2023, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán VRE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất Quý II đạt 2.173 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại (“TTTM”) ghi nhận doanh thu 1.943 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.001 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong Quý II, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng 2023 , doanh thu thuần đạt 4.116 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.025 tỷ đồng , tăng trưởng lần lượt 28% và 76% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động cho thuê TTTM 6 tháng đạt 76%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, là kết quả của tăng trưởng doanh thu cũng như cơ cấu chi phí săn chắc, bộ máy vận hành linh hoạt, hiệu quả.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bán lẻ khan hiếm nguồn cung chất lượng mới, Vincom Retail tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tài sản hiện hữu , gồm 83 TTTM tọa lạc tại các vị trí trung tâm trên khắp 44 tỉnh thành của Việt Nam.