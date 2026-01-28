Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đăng ký sở hữu công nghiệp mẫu xe mới: Ngoại hình vừa lạ vừa quen, liệu có phải bản nâng cấp của VF 6?

28-01-2026 - 16:44 PM | Thị trường

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa công bố loạt kiểu dáng công nghiệp mới đăng ký trong tháng 01/2026. Trong số này, xuất hiện một mẫu xe vừa lạ vừa quen của VinFast.

Theo ghi nhận từ Công báo Sở hữu công nghiệp số 454 (Tập A - Quyển 2) được xuất bản vào tháng 01/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã được cấp văn bằng bảo hộ cho một mẫu thiết kế phương tiện giao thông mới. Hồ sơ đăng ký này mang số đơn 3-2025-03326, được nộp từ ngày 5 tháng 12 năm 2025 và chính thức công bố rộng rãi vào ngày 26 tháng 1 năm 2026. Đơn vị đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý cho hồ sơ này là Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đăng ký sở hữu công nghiệp mẫu xe mới: Ngoài hình hao hao VF5 nhưng dài hơn - liệu có phải là bản nâng cấp của VF6 - Ảnh 2.

Hình ảnh bản vẽ một mẫu xe mới vừa được cấp bằng bảo hộ thiết kế.

Dựa trên các hình ảnh bản vẽ kỹ thuật được công bố trong tài liệu, mẫu xe này thuộc phân khúc xe gầm cao với thiết kế hiện đại. Xe sở hữu nhiều đường nét hao hao giống mẫu xe đang bán rất chạy của VinFast trên thị trường là VF5. Tuy nhiên, qua quan sát thấy mẫu xe được đăng ký có phần chiều dài tổng thể và trục cơ sở dài hơn xe gầm cao hạng A, tương đương xe hạng B là VF6.

Một số đường nét đặc trưng trong thiết kế của thương hiệu ô tô Việt Nam vẫn được giữ nguyên, tiêu biểu là dải nhận diện hình chữ V ở cả phần đầu và đuôi xe.

Thông tin từ bản công bố cũng xác nhận danh tính của những người đứng sau thiết kế này. Cụ thể, mẫu xe là thành quả sáng tạo của hai nhà thiết kế bao gồm ông Lee Jae Hoon, quốc tịch New Zealand và ông Zhu Linmao, quốc tịch Trung Quốc. Đây là những nhân sự có kinh nghiệm trong việc định hình ngôn ngữ thiết kế cho các dòng xe điện hiện đại.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đăng ký sở hữu công nghiệp mẫu xe mới: Ngoài hình hao hao VF5 nhưng dài hơn - liệu có phải là bản nâng cấp của VF6 - Ảnh 3.

Mẫu xe mới của VinFast có kiểu dáng thiết kế hiện đại (Ảnh: AI)

Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp là bước đi thường thấy của các hãng xe trước khi đưa một sản phẩm mới ra thị trường hoặc để bảo vệ bản quyền cho các ý tưởng thiết kế trong tương lai.

Về mặt phân loại quốc tế, kiểu dáng này được xếp vào nhóm 12-08, dành cho các loại xe ô tô chở người. Tại thời điểm này, các thông số kỹ thuật chi tiết về kích thước, loại động cơ hay tên gọi chính thức của mẫu xe vẫn chưa được phía VinFast tiết lộ thêm ngoài những hình ảnh đồ họa có trong công báo.

Địa chỉ đăng ký của chủ sở hữu vẫn là trụ sở chính của hãng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Sự xuất hiện của mẫu thiết kế mới trong danh mục sở hữu công nghiệp đầu năm 2026 cho thấy hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm của hãng xe Việt vẫn đang được duy trì liên tục.

Ô tô Trung Quốc sau 1 năm 'đổ bộ' tổng lực vào Việt Nam: Hãng nào bán chạy nhất - hãng nào phải 'khăn gói' rời thị trường?

Đức Minh

