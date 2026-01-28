Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí trữ lượng hơn 31 triệu thùng dầu

Công ty dầu khí Energi Mega Persada, thuộc Tập đoàn Bakrie, vừa công bố phát hiện dầu khí mới tại khu vực hoạt động ở eo biển Malacca, Indonesia . Thông tin được xác nhận sau khi các đánh giá ban đầu cho thấy sự hiện diện của một tầng chứa dầu có khả năng khai thác thương mại.

Theo thông báo từ ENRG, mỏ dầu mới được phát hiện tại tầng Sihapas – một tầng địa chất quen thuộc trong hoạt động thăm dò dầu khí tại khu vực Đông Nam Á. Kết quả thử nghiệm dòng chảy cho thấy giếng thăm dò có thể đạt sản lượng khoảng 350 thùng dầu mỗi ngày, phản ánh chất lượng tầng chứa tốt cũng như tiềm năng dòng chảy ổn định.

Về mặt địa chất, ENRG cho biết phát hiện này được hình thành từ một bẫy địa tầng, loại hình cấu trúc được đánh giá có nhiều dư địa để mở rộng thăm dò. Đặc điểm này mở ra khả năng gia tăng trữ lượng nếu tiếp tục triển khai các chương trình khảo sát và khoan bổ sung trong khu vực lân cận.

Theo đánh giá sơ bộ, mỏ dầu mới có trữ lượng khoảng 31 triệu thùng dầu nguyên chất. Ông Edoardus Ardianto, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của ENRG, cho biết công ty cũng đang xem xét kế hoạch phát triển cấu trúc MSTB-NW nhằm nâng cao sản lượng khai thác. Theo đó, thông qua việc khoan 6 giếng khai thác, sản lượng dầu có thể tăng thêm từ 1.000 đến 1.500 thùng mỗi ngày trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, các phân tích địa chấn tương tự tại khu vực xung quanh cho thấy tiềm năng tài nguyên chưa được khai thác có thể vượt 76 triệu thùng dầu. “Điều này khiến khu vực eo biển Malacca trở thành một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch thăm dò tiếp theo của ENRG,” ông Edoardus nhấn mạnh.

Ở góc độ triển khai dự án, ông Kelik R. Suharya, Giám đốc ENRG, cho biết ITA sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý thượng nguồn SKK Migas để tiếp tục các nghiên cứu kỹ thuật. Mục tiêu là hoàn thiện khái niệm phát triển mỏ cho cấu trúc MSTB-NW, đồng thời xác định thêm các triển vọng thăm dò mới gần khu vực vừa phát hiện.

Chia sẻ về ý nghĩa của phát hiện này, ông Syailendra S. Bakrie, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ENRG, cho rằng mỏ dầu mới sẽ góp phần củng cố an ninh năng lượng của Indonesia, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho các bên liên quan trong khu vực eo biển Malacca. Ông cũng tái khẳng định cam kết của ENRG trong việc theo đuổi các hoạt động thăm dò và phát triển bền vững, hướng tới tạo ra giá trị dài hạn.

Phát hiện dầu tại Malacca nối tiếp chuỗi kết quả tích cực của ENRG trong lĩnh vực thượng nguồn. Trước đó, vào tháng 12/2025, công ty đã công bố phát hiện khí đốt mới tại cấu trúc East Walanga thuộc hợp đồng chia sẻ sản xuất Sengkang ở Nam Sulawesi, với tiềm năng khai thác khí lên tới hàng chục triệu feet khối mỗi ngày.