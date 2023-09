VinFast đăng tuyển hàng loạt nhân sự tại Ấn Độ, yêu cầu "kỳ lạ"

Một tài khoản mang tên VinFast trên LinkedIn của Ấn Độ vừa đưa ra thông báo bắt đầu tuyển dụng ở Ấn Độ, tìm kiếm những tân binh “dám nghĩ, dám làm và dám đối mặt với khó khăn”.

Cụ thể, những vị trí tuyển dụng là quản lý đại lý, quản lý đào tạo bán hàng, pháp chế, nhân viên kiểm soát dịch vụ, tài chính và hỗ trợ văn phòng ở Ấn Độ, cùng một số công việc khác. Các nhân sự được tuyển dụng sẽ làm việc tại văn phòng công ty ở Gurugram, một thành phố vệ tinh ở ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Thông báo tuyển dụng yêu cầu ứng viên cần phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm... cùng với những tính cách như dám nghĩ, dám làm và dám đối mặt với khó khăn. Đi kèm các yêu cầu là mức lương hấp dẫn.

Trước đó, VinFast thông tin có kế hoạch mở rộng cơ sở tại Ấn Độ, Malaysia, Trung Đông, Châu Phi, Mỹ - Latin, Châu Âu... nhằm thành lập các đơn vị phân phối và mở thêm các phòng trưng bày. Đồng thời mở rộng sự hiện diện ở châu Âu khi xác định được từ 40 đến 50 thị trường tiềm năng. Tuy nhiên công ty không đưa ra thời gian và thông tin cụ thể.

Theo Reuters, nếu VinFast vào Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, hãng sẽ cạnh tranh ở một phân khúc non trẻ nhưng đang phát triển nhanh hiện do đối thủ nặng ký trong nước Tata Motors thống trị. Tesla cũng đang để mắt đến Ấn Độ và đang đàm phán với New Delhi về việc thành lập một nhà máy.

Khi Reuters hỏi về quảng cáo này, VinFast cho biết họ đang nghiên cứu thị trường và sẽ cung cấp “thông tin chính thức” trong vài tuần nữa.

Các mẫu xe điện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số bán ô tô ở Ấn Độ vào năm ngoái, nhưng chính phủ muốn con số này đạt 30% vào năm 2030. Chính phủ đang thực hiện một kế hoạch mới để thu hút các nhà sản xuất xe điện bằng cách cung cấp cho họ mức thuế nhập khẩu thấp hơn để đổi lấy đầu tư. trong sản xuất địa phương, Reuters đưa tin vào tháng trước.

Trong hồ sơ pháp lý của Hoa Kỳ hồi đầu tuần, VinFast cho biết họ có kế hoạch đầu tư 1,2 tỷ USD vào Indonesia để bán ô tô và xây dựng nhà máy tại đây.