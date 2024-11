VinFast tiết lộ mẫu xe mới nhỏ và rẻ hơn cả VF3, cổ phiếu đột ngột tăng tốc, vốn hoá 10 tỷ USD áp sát Top 5 công ty xe điện giá trị nhất thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11 tại Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast Auto tăng mạnh gần 8% lên mức 4,26 USD/CP. Đây đã là phiên tăng thứ hai liên tiếp của cổ phiếu này.

Ở mức giá 4,26 USD/cp, vốn hóa thị trường của VinFast đã đạt mức 9,9 tỷ USD. Giá trị thị trường của công ty tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng vốn hóa các hãng xe điện, xếp thứ 6 toàn cầu ở ngành này. 

Cổ phiếu VinFast tăng ngay sau khi xuất hiện thông tin về chiếc xe cỡ nhỏ mới.

Trong một cuộc trao đổi mới đây với báo chí, bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cũng đồng thời tiết lộ về chiến lược phát triển dòng xe Green chuyên biệt cho phân khúc dịch vụ.

"Tới đây chúng tôi sẽ giới thiệu mẫu xe M-Green, một dòng xe gọn hơn một chút so với VF 3 và mức giá rẻ hơn đáng kể" - Bà Thu Trang cho biết.

“M” ở đây nghĩa là “mini”, đây là sản phẩm được thiết kế để phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, ví dụ như chạy taxi hoặc các nền tảng gọi xe công nghệ.

Ngoài M-Green, VinFast cũng định vị dòng xe Green là lựa chọn chuyên biệt cho dịch vụ vận tải, bao gồm cả các mẫu xe tương lai như LimoGreen – một mẫu xe MPV điện 7 chỗ phục vụ nhu cầu xe dịch vụ cao cấp.

Theo bà Trang, dù VF3 và M-Green đều là xe nhỏ, giá dễ tiếp cận nhưng định vị và mục đích của hai dòng xe khác hẳn nhau. Trong khi VF 3 được định vị là xe cá nhân sành điệu, chất chơi và tiện dụng, phù hợp là chiếc xe thứ hai cho gia đình, hoặc là chiếc xe đầu tiên của các bạn trẻ thì M-Green được nghiên cứu và phát triển tối ưu cho việc chuyên chạy dịch vụ ngay từ đầu nên sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bên cạnh đó, Vinfast cũng báo cáo kết quả kinh doanh cải thiện trong quý 3/2024. Cụ thể, trong quý vừa qua VinFast đã bàn giao tổng cộng 21.912 xe điện, tăng 66% so với quý 2 và tăng 115% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, số xe điện bàn giao cho người tiêu dùng tăng 163% so với quý 2/2024, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường đối với ô tô điện VinFast.

Tổng doanh thu quý 3/2024 của VinFast đạt 12.326 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty lỗ gộp 2.957 tỷ đồng trong quý 3, giảm 45,6% so với quý 2 năm nay. Doanh nghiệp lỗ ròng 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với quý 2 năm 2024 và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, VinFast còn công bố kế hoạch xây dựng thêm nhà máy mới. Cụ thể, Để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng đối với các mẫu xe phân khúc giá thấp, công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất ở tỉnh Hà Tĩnh, chuyên sản xuất các mẫu xe điện phổ thông VF 3 và VF 5. VinFast dự kiến áp dụng mô hình thuê dài hạn để tối ưu dòng tiền đầu tư ban đầu.



Nhà máy CKD được thiết kế với công suất tối đa lên tới 300.000 xe điện mỗi năm, có thể linh hoạt điều chỉnh công suất theo biến động của thị trường để đáp ứng nhu cầu. Nhà máy dự kiến được bắt đầu xây dựng từ đầu tháng 12 năm 2024 và đi vào hoạt động trong năm 2025.

VinFast vẫn đang bám sát kế hoạch mở rộng toàn cầu. Tính đến ngày 31/10/2024, mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu của Công ty đã đạt quy mô 173 showroom ô tô, 160 showroom và xưởng dịch vụ xe máy điện, bao gồm cả showroom của VinFast và đại lý.



Việc VinFast mở rộng và đẩy mạnh mô hình bán hàng sang kênh đại lý cũng đã cho thấy những kết quả khả quan. Công ty ghi nhận doanh số kỷ lục tại thị trường Bắc Mỹ trong tháng 9 vừa qua nhờ mạng lưới đại lý ngày càng mở rộng và những cải tiến trong sản phẩm. VinFast cũng bắt đầu bàn giao mẫu xe VF 9 ở Mỹ và Canada trong tháng 11.



Tại Indonesia, VinFast đã bàn giao mẫu xe VF e34 và VF 5 tay lái nghịch và chuẩn bị đưa nhà máy tại Subang vào hoạt động trong năm 2025. Tính đến ngày 31/10/2024, VinFast đã hoàn tất mở cửa 17 cửa hàng đại lý phủ khắp 15 thành phố nước này.



Ở thị trường Philippines, VinFast đã mở bán mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 7. Tính đến ngày 31/10/2024, VinFast có 8 cửa hàng đại lý tại 6 thành phố Philippines.



Nhà máy của VinFast tại Ấn Độ với công suất 50.000 xe điện/năm cũng đang trong quá trình chuẩn bị lắp đặt thiết bị và máy móc. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025. VinFast cũng chính thức ra mắt thương hiệu tại Trung Đông vào tháng 10, mở đại lý đầu tiên tại UAE, tọa lạc tại trung tâm thành phố Dubai.