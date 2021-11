VinFast và EDF ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác lắp đặt trạm sạc điện tại Pháp

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Vương quốc Anh và nước Cộng hòa Pháp từ ngày 31/10 đến 5/11/2021. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ hợp tác với EDF trong việc cung cấp các giải pháp mạng lưới trạm sạc công cộng, đồng thời thiết kế các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ sở hữu xe điện VinFast tại Pháp.

Với việc thúc đẩy lắp đặt và vận hành cơ sở hạ tầng dành cho xe điện như trạm sạc, VinFast đang tích cực tham gia hiện thực hóa việc sử dụng ô tô điện tại Pháp và châu Âu.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Olivier Dubois, Giám đốc bộ phận Giao thông điện tử của EDF cho biết: "Chúng tôi tin rằng quá trình chuyển đổi toàn cầu từ xe xăng sang xe điện đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái, trong đó có sự góp mặt của VinFast. Về phía EDF, hợp tác cùng VinFast là một tín hiệu mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc triển khai lâu dài các phương tiện giao thông không khí thải ở Pháp và châu Âu. Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng kỳ vọng của khách hàng bằng cách cung cấp các ưu đãi sạc và các dịch vụ liên quan phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ."

Việc hợp tác với EDF thể hiện khát vọng mạnh mẽ cùng chiến lược rõ ràng của VinFast trong việc trở thành hãng xe điện toàn cầu. Đây cũng là cột mốc quan trọng của VinFast về các khoản đầu tư chiến lược, các hoạt động nghiên cứu và phát triển tiên phong, cùng các mối quan hệ hợp tác toàn cầu với các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp ô tô, và các công ty khởi nghiệp sáng tạo có liên kết với VinFast và Vingroup.

Bà Trần Thị Hồng Bích - Tổng Giám đốc VinFast châu Âu cũng chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các mẫu xe điện cao cấp với chất lượng, độ bền và tiêu chuẩn an toàn hàng đầu với kế hoạch nghiên cứu thị trường và đầu tư bài bản, nghiêm túc. Thông qua thỏa thuận hợp tác với EDF, chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp dịch vụ tận tâm với sự hỗ trợ tối ưu, làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Hợp tác này cũng nhấn mạnh định vị mũi nhọn kinh doanh của VinFast và sự công nhận về chuyên môn của EDF đối với hãng, đồng thời khẳng định cam kết của chúng tôi trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện thông minh trên phạm vi toàn cầu."

Trước đó, VinFast cũng công bố sẽ tham dự Triển lãm ô tô Los Angeles 2021 vào tháng 11/2021 tới đây, chính thức gia nhập vào thị trường Mỹ. Tại triển lãm, VinFast sẽ ra mắt hai mẫu SUV điện VF e35 và VF e36 thuộc phân khúc D và E tương ứng, dự kiến bắt đầu nhận đơn đặt hàng vào nửa đầu năm 2022. Các mẫu SUV điện này cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường châu Âu vào nửa đầu năm 2022.

EDF là một trong những nhà sản xuất điện lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất ở châu Âu. EDF chú trọng hợp tác với các đối tác doanh nghiệp nhằm tăng trưởng bền vững và bảo vệ khí hậu./.

Giới thiệu Vingroup và VinFast

Vingroup là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt sự thay đổi xu hướng của thị trường và tạo ra các sản phẩm cùng dịch vụ đẳng cấp thế giới thông qua 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, bao gồm: Công nghệ, Công nghiệp và Thương mại dịch vụ. Tìm hiểu thêm tại: https://www.vingroup.net/en

VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu - là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn đa ngành tư nhân hàng đầu châu Á. Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại, có quy mô hàng đầu thế giới đặt tại Hải Phòng, Việt Nam với mức độ tự động hóa lên đến 90% và công suất giai đoạn 1 đạt 250.000 ô tô/năm và 500.000 xe máy điện/năm.

VinFast đã công bố 3 mẫu ô tô điện đầu tiên VF e34, VF e35 và VF e36, thuộc các phân khúc C, D và E. Các mẫu xe điện do VinFast phát triển đều có những ưu điểm vượt trội như sản phẩm đẳng cấp, giá tốt, hậu mãi cực tốt, thông minh và an toàn hơn hẳn xe xăng. Bên cạnh đó, VinFast còn tiên phong triển khai chính sách cho thuê pin ưu việt, giảm rủi ro cho khách hàng, giảm chi phí vận hành, bảo trì và bảo dưỡng, đồng thời đảm bảo chi phí năng lượng đúng bằng chi phí nhiên liệu của xe xăng cùng công suất. Với triết lý "khách hàng là trung tâm", VinFast áp dụng chính sách bảo hành xe điện 10 năm tốt nhất thị trường và cam kết luôn mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

VinFast đang đóng góp tích cực vào công cuộc kiến tạo tương lai xanh bền vững cho Việt Nam thông qua hệ sinh thái sản phẩm ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện thông minh, thân thiện với môi trường. Với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu, từ tháng 7/2021, VinFast đã mở rộng hoạt động tới các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Dự kiến hai dòng sản phẩm ô tô điện thông minh VF e35 và VF e36 sẽ được VinFast chính thức ra mắt trên toàn cầu vào đầu năm 2022. Tìm hiểu thêm tại: https://vinfastauto.com/vn_vi