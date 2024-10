Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng vượt mốc doanh thu 60.000 tỷ, đâu là những trụ cột "ăn nên làm ra"?

Trụ cột Công nghệ - công nghiệp của Vingroup

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2024 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2024 đạt 126.916 tỷ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực trên toàn bộ các trụ cột kinh doanh chính bao gồm công nghiệp, bất động sản nhà ở, du lịch – nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2024 đạt 4.069 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024, tổng tài sản Vingroup đạt 791.474 tỷ đồng, tăng 18,5% so với 31 tháng 12 năm 2023.

Với trụ cột Công nghệ – Công nghiệp , VinFast bàn giao 44.260 ô tô điện trong 9 tháng đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 108% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể tại quý III năm 2024, VinFast giao 21.912 xe, tăng 66% so với quý II và 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, tại Việt Nam, tháng 9 năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng với VinFast khi chính thức trở thành thương hiệu xe bán chạy số 1 với hơn 9.300 xe đã được bàn giao tới người tiêu dùng, vượt qua các hãng xe nước ngoài tại thị trường nội địa. Đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô điện vươn lên dẫn đầu thị trường và đang tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đánh dấu bước tiến mới của công nghiệp ô tô nội địa.

Doanh số hơn 9.300 xe bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 9 của VinFast có sự đóng góp của tất cả các dòng xe điện gồm: VF e34, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi xanh.

VinFast đang chạy đua kế hoạch giao 80.000 xe trong năm 2024.

Quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ với nhiều đơn hàng liên tiếp từ các hãng taxi truyền thống khi thói quen sử dụng xe điện ngày càng một phổ biến hơn với người tiêu dùng. Trong quý III, Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Kinh tế miền Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc thuê và mua 5.000 ô tô điện VinFast trong năm 2024.

Trong tháng 8 năm 2024, VinFast cũng đã bắt đầu bàn giao những chiếc xe VF 3 đầu tiên cho khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, VinFast đẩy mạnh bàn giao tối thiểu 20.000 xe VF 3 ngay trong năm nay, đồng thời tiếp tục tập trung tối ưu quản lý chi phí và nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động - kinh doanh. Đây là tiền đề mạnh mẽ để VinFast hoàn thành kế hoạch giao 80.000 xe trong năm 2024 này.

Khối thương mại dịch vụ - du lịch nghỉ dưỡng - giáo dục của Vingroup

Ở khối Thương mại Dịch vụ , trong 9 tháng đầu 2024, Vinhomes ghi nhận kết quả bán hàng khả quan tại các đại đô thị với doanh số bán hàng 90 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 123 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối Quý III/2024. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kết quả kinh doanh của Vinhomes trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản được kỳ vọng tiếp tục hồi phục.

Vinhomes cũng tiếp tục ra mắt các phân khu mới tại các đại dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản đang khởi sắc. Cụ thể, trong Quý III, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) mở bán Hoàng Gia và Đảo Vua - hai phân khu sở hữu kiến trúc ấn tượng bậc nhất. Sự kiện này góp phần đưa Vinhomes Royal Island trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi có tỉ lệ bán hàng cao bậc nhất miền Bắc.

Bên cạnh đó, Vinhomes Royal Island cũng tạo kỷ lục khi chính thức bàn giao hơn 500 căn shop thương mại dịch vụ và shophouses tại phân khu Tài Lộc. Tại khu vực phía Nam, phân khu căn hộ The Opus One (Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức) do Vinhomes hợp tác phát triển cùng đối tác Nhật Bản - Samty cũng đã ra mắt vào ngày 28/08/2024, góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ cho thị trường phía Nam.

Trong lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng , song song với đà hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl tiếp tục ghi dấu ấn khởi sắc khi lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl trong 9 tháng đầu năm 2024 tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với mức tăng trung bình 43% của thị trường. Doanh thu của VinWonders trong quý III/2024 cũng tăng trưởng lần lượt 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 9, Vinpearl vinh dự đón nhận 9 giải thưởng Customer Review Awards 2024 từ Agoda cho 05 khách sạn tại Nha Trang, 02 khách sạn tại Phú Quốc, 01 khách sạn tại Hạ Long và 01 khách sạn tại Nam Hội An. Giải thưởng này là minh chứng cho chất lượng dịch vụ hàng đầu của các nhà cung cấp trên nền tảng của Agoda được các khách hàng trải nghiệm đánh giá.

Ở lĩnh vực Giáo dục , trong quý III, VinUni đạt chứng nhận QS 5 Sao toàn diện, trở thành trường đại học trẻ nhất thế giới đạt được danh hiệu danh giá trên trong lịch sử QS, dựa trên bộ tiêu chuẩn mới nhất với các tiêu chí khắt khe trên 9 lĩnh vực.