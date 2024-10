Vượt qua khó khăn "thổi nồng độ cồn", "đại gia" ngành bia Sabeco (SAB) báo lãi quý 3 tăng trưởng, 70% tài sản là tiền mặt

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ lên 7.670 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng 4%, cao hơn mức tăng doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp co hẹp còn 29,7%, giảm nhẹ so với quý 3 năm ngoái.

Ngoài ra, doanh thu tài chính ghi nhận 254 tỷ đồng, sụt giảm 32% so với cùng kỳ; chi phí tài chính giảm gần 36% xuống còn 12 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, Sabeco báo lợi nhuận sau thuế đạt 1.161 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ quý 3/2023. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm, SAB ghi nhận doanh thu thuần đạt 22.940 tỷ và lãi sau thuế đạt 3.504 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Sabeco đã hoàn thành được gần 67% mục tiêu doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Theo văn bản giải trình, Sabeco cho biết doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ chủ yếu nhờ tác động tích cực của việc tăng giá, nền kinh tế được cải thiện trong bối cảnh Nghị định 100 thực thi nghiêm ngặt và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tương tự, lợi nhuận ròng vẫn cao hơn do lợi nhuận gộp cao hơn và chi phí bán hàng thấp hơn, giúp giảm nhẹ một phần thu nhập từ lãi tiền gửi và phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết thấp hơn.

Theo thuyết minh BCTC trong 9 tháng đầu năm, Sabeco ghi nhận chi phí bán hàng 2.612 tỷ đồng, giảm gần 17% so với cùng kỳ; trong đó khoản chi phí cho quảng cáo và khuyến mãi chiếm tỷ trọng lớn nhất 58%, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước còn 1.505 tỷ.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Sabeco đạt 32.234 tỷ, giảm 5% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản mục tiền, tiền gửi ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (~70%) trong cơ cấu tài sản với giá trị 22.414 tỷ đồng. Số tiền này giúp hãng bia thu về 780 tỷ lãi tiền gửi sau 9 tháng đầu 2024, tương ứng việc mỗi ngày nhận gần 2,9 tỷ đồng tiền lãi. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 26.222 tỷ bao gồm 10.914 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.