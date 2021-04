Vingroup phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, quyền chọn nhận cổ phiếu VHM giá 123.000 đồng/cp

Tập đoàn Vingroup – CTCP vừa công bố quyết định của Tổng giám đốc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Trái phiếu phát hành bởi Tập đoàn Vingroup ra thị trường quốc tế.

Cụ thể, Vingroup sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu ký hạn 5 năm (đáo hạn vào năm 2026), Lãi suất danh nghĩa trái phiếu (coupon) 3%/năm. Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% giá trị phát hành trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu CTCP Vinhomes niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (cổ phiếu VHM). Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cp VHM (xác định bằng 120% giá đóng cửa cổ phiếu VHM vào ngày phát hành 13/4/2021).

Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành: 37.515,82 cổ phiếu VHM tương ứng với 1 trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD.

Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở GDCK Singapore.

Đại lý chính, đại lý thanh toán và bên nhận uỷ thác trái phiếu là The Bank of New York Mellon, London Branch, đại lý đăng ký và chuyển nhượng là The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Thương vụ phát hành có sự tham gia của Credit Suisse (Singapore), HSBC, Morgan Stanley Asia (Singapore).

Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của Vingroup đạt 422.503 tỷ đồng, tăng gần 20.000 tỷ so với đầu năm. Tập đoàn vay ngắn hạn 25.972 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 98.309 tỷ đồng, trong đó 34.594 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn và 14.265 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn đến hạn trả.

Dư nợ trái phiếu của Vingroup tại thời điểm 31/12/2020

Vingroup từng phát hành 450 triệu USD trái phiếu hoán đổi vào tháng 6/2018 và tháng 10/2018 có kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và có lãi suất cố định 3,5%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền hoán đổi thành cổ phần phổ thông của tập đoàn. Tuy nhiên trong năm 2020, tập đoàn có mua lại một phần và giá trị trái phiếu hoán đổi chỉ còn 240,6 triệu USD.