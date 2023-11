Vingroup tách công ty con và lập công ty con mới vốn điều lệ gần 5.000 tỷ đồng

Ngày 17/11, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - CTCP ban hành nghị quyết phê duyệt về việc tách công ty con và thành lập công ty con mới.

Theo đó, Vingroup tách Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển VS, một công ty con của Tập đoàn Vingroup và thành lập Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh VSN.

VSN sẽ có số vốn điều lệ 4.974,74 tỷ đồng và do Vingroup sở hữu 100%. Hiện chưa rõ ngành nghề kinh doanh của công ty này.

Về phía CTCP Đầu tư Phát triển VS, công ty này được thành lập từ tháng 5/2022 có ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tư vấn quản lý, đầu tư. Tại thời điểm thành lập, VS có vốn điều lệ 100,02 tỷ đồng và do Tập đoàn Vingroup nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Đến thời điểm 30/9/2023, Vingroup còn sở hữu 72,16% vốn tại công ty này.

Tính đến cuối tháng 9/2023, Vingroup có 108 công ty con. Sau 9 tháng đầu năm, Vingroup công bố doanh thu thuần 134.206 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.556 tỷ đồng.