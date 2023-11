Vốn hóa của PV Gas vượt Vingroup, Vinhomes để vươn lên đứng thứ 3 trên sàn chứng khoán, chuẩn bị niêm yết bổ sung hơn 383 triệu cổ phiếu

Hồi phục kể từ cuối tháng 10 đến nay, cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) kết phiên 15/11 tại mức giá 80.100 đồng/cp, tăng nhẹ 6% giá trị sau gần ba tuần giao dịch.

Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của PV GAS đạt gần 184.000 tỷ đồng . Con số này cũng giúp PV Gas vượt qua vốn hóa của Vingroup CTCP (VIC) và Vinhomes (VHM) trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ ba thị trường.



Hiện tại, Vietcombank (VCB) vẫn dẫn đầu về mặt vốn hóa trên sàn chứng khoán với 490.000 tỷ đồng, đứng thứ hai là BIDV (BID) đạt hơn 223.300 tỷ đồng. Vốn hóa của Vinhomes gần 180.500 tỷ đồng còn Vingroup hơn 173.000 tỷ đồng.

Ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) có thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết của GAS. Cụ thể, PV Gas được chấp thuận niêm yết thêm 383 triệu cổ phiếu - đây là số cổ phần mà doanh nghiệp đã phát hành để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Số lượng cổ phiếu GAS sau khi thay đổi niêm yết là hơn 2,29 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ mới 22.967 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là ngày 7/11 và ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết là ngày 20/11.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2023, PV GAS ghi nhận 22.126 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 18% xuống 17%.

Sau khi trừ chi phí, lãi ròng PV GAS đạt 2.377 tỷ đồng, giảm 22% so với quý cùng kỳ năm trước. Theo công ty, lợi nhuận giảm là do giá dầu bình quân quý 3/2023 (86,76 USD/thùng) giảm 14,1 USD/thùng so với quý 3/2022 (100,85 USD/thùng), tương ứng giảm 24%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 67.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.017 tỷ đồng, lãi ròng 8.883 tỷ đồng, cùng giảm 23% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch 76.441 tỷ đồng doanh thu, 6.539 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 24%, 57% so với cùng kỳ. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 88% mục tiêu doanh thu, vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh đó, PV Gas tiếp tục dẫn đầu trong số các công ty có lượng tiền gửi và tiền mặt lớn nhất trên sàn, đạt 40.000 tỷ đồng. Mặc dù con số này đã giảm 800 tỷ đồng so với cuối quý 2/2023 tuy nhiên vẫn tăng 5.700 tỷ đồng so với đầu năm. PV Gas cũng đã thu về 537 tỷ đồng lãi từ tiền gửi tiết kiệm trong quý 3/2023 và gần 1.600 tỷ đồng sau 9 tháng.