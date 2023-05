Vinh danh 10 Công ty Kiến trúc và Chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam

Buổi lễ cũng kết hợp trao các giải thưởng kiến trúc Xanh và nội thất quốc tế khác gồm FuturArc Prize 2023 cho Kiến trúc sư, Sinh viên kiến trúc và BCI Interior Design Awards 2023 cho các đơn vị đạt giải nội thất trong nước.



Danh mục dự án của các công ty Chủ đầu tư hàng đầu 2023 có tổng giá trị 4,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi danh mục dự án của các công ty kiến trúc ưu tú 2023 có tổng giá trị khoảng 6,1 tỷ đô la Mỹ được dự kiến khởi công tại Việt Nam trong năm 2023. BCI Asia Top 10 công ty Chủ đầu tư và Top 10 công ty Kiến trúc được xét duyệt và công nhận căn cứ vào tổng giá trị phần xây lắp của những dự án đang trong giai đoạn thi công trong năm qua, kết hợp nhân hệ số đối với những công trình được cấp chứng chỉ "Xanh và bền vững". Ngoài ra, tiêu chí xét Top 10 công ty Kiến trúc còn dựa vào những dự án giai đoạn tiền đấu thầu nhằm công nhận những nỗ lực thiết kế "Xanh" ở giai đoạn sớm.

Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu

Các công ty đã được vinh danh năm 2023 bao gồm: BIM Land, thành viên thuộc tập đoàn BIM Group; Tập đoàn BRG – Công ty CP; Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW; Frasers Property Vietnam; Gamuda Land Vietnam; Indochina Kajima; Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long; Công ty Cổ phần TNG Realty; Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long; Công ty Cổ phần Vinhomes.

Tham dự nhận giải 10 Chủ đầu tư hàng đầu 2023 có ông Trần Anh Tuấn (BRG Group), ông Edwin Tan (Frasers Property Vietnam), ông Paul Tonkes (Indochina Kajima), bà Huỳnh Bửu Trân (KCN Việt Nam), ông Ký Đỉnh Quyền (TNG Realty), ông Mai Kim Hoàng (Häfele Việt Nam), ông Võ Chí Anh (BCI Central), ông Trần Trường Sơn (Vinhomes), ông Văn Viết Sơn (Nam Long), ông Teoh Chin Siang (Gamuda Land Vietnam), đại diện nhận giải từ BCI (BW), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (BIM Land)

Top 10 công ty Kiến trúc hàng đầu

Các công ty được vinh danh năm 2023 bao gồm: Alinco – Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Anh Linh; Công ty TNHH Baumschlager Eberle Architekten; Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (Cubic Architects); Công ty TNHH GK Archi; Công ty TNHH Thiết kế HPA-BKV (Việt Nam); Công ty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và Cộng sự; Công ty TNHH Thiết Kế Châu Á Kume; NDA – New Design Associates Limited (NDA Gr`oup); Công ty TNHH Kiến trúc NQH; Công Ty TNHH PTW Việt Nam.

Tham dự nhận giải 10 Công ty Kiến trúc hàng đầu 2023 có ông Ngô Văn Dậu (Alinco), ông Nguyễn Trung Dũng (Cubic Architects), ông Jonathan Delcambre (HPA-BKV (Việt Nam)), ông Đặng Trung Chính (NDA), ông Abraham Boyd (NQH Architects), ông Mai Kim Hoàng (Häfele Việt Nam), ông Võ Chí Anh (BCI Central), ông Lars Henrik Folkar (PTW Việt Nam), ông Yasuyuki Nakamura (Kume Design Asia), ông Lại Hữu Tài (HTT Group), ông Nguyễn Trung Kiên (GK Archi), ông Servando Lugo Garcia (Baumschlager Eberle Architekten)



FuturArc Prize (FAP) 2023, là cuộc thi quốc tế về thiết kế Công trình Xanh dành cho các kiến trúc sư và sinh viên, được tổ chức từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 với chủ đề Kiến trúc Đa thế hệ. Chủ đề năm nay khai thác sự thay đổi nhanh chóng trong các thành phần xã hội trên khắp châu Á, yêu cầu thí sinh phải đề xuất các giải pháp thiết kế bền vững để giải quyết các vấn đề xã hội cho các thế hệ mai sau trước bối cảnh những thách thức về biến đổi khí hậu mà hành tinh đang phải đối mặt.

Các nhóm thí sinh đạt giải FAP 2023 tại Việt Nam bao gồm: Giải Nhì – Dự án Regeneration (Nhóm: Trần Khoa Thành; Đặng Lê Như Ngọc; Đỗ Việt Hoàng; Nguyễn Minh Ngọc), Giải Ba - Dự án Urban Bamboo Forest (Cao Xuân Tùng) và các Giải Khuyến khích - Dự án By the River (Nhóm: Thibault Cassagne; Gania Romane; Vũ Than Thu; Hoàng Quang Phát) - Dự án Gen-e (Nguyễn Khánh Sơn; Nguyễn Trọng Sơn; Phạm Thị Trang; Vũ Ngọc Khánh) - Dự án On the Floor Over the Flood (Dương Thái Hưng; Mai Hoàng Thông; Danh Minh An; Lê Linh Đô; Nguyễn Phan Thuỷ Tiên).

Cuộc thi BCI Interior Design Awards (IDA) 2023 tìm kiếm các dự án Thiết kế Nội thất với chủ đề Nội thất lấy con người làm trung tâm, hướng đến các không gian sống mang tính kết nối, làm cho cuộc sống thêm vui vẻ và ý nghĩa. Các thiết kế phải thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý, hành vi, thói quen và sở thích của người sử dụng, cụ thể theo 3 loại hình: Không gian sống (Living); Sự gắn kết (Engagement); và Sự phong phú (Enrichment).

Những dự án đạt giải IDA 2023 tại Việt Nam bao gồm các hạng mục như: Hạng mục Sự gắn kết với Dự án thắng giải - The Wave thuộc về H.A Workshop và H.2 và Giải Khuyến khích với dự án Woven Screen Office thuộc về Takashi Niwa Architects, Hạng mục Không gian sống – Giải Khuyến khích với dự án Tree House by the Lake thuộc về H.2, Hạng mục Sự phong phú – Giải Khuyến khích với dự án FTU-JAPI Universal House thuộc về NH Village.

Lễ trao giải BCI Asia Awards 2023 tại Việt Nam hân hạnh được tài trợ bởi: Häfele Việt Nam, Dulux Professional, Technal, Vasta Stone, Wavin, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, Malloca, Playpoint và Teka Việt Nam.

Giải BCI Asia Awards là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng được đông đảo các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài ngành đăng ký tham gia.

Về BCI Asia Awards

Kỷ niệm 18 năm vinh danh những đơn vị dẫn đầu trong ngành Kiến trúc và Xây dựng, BCI Asia Awards khẳng định uy tín là một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành Xây dựng trong khu vực. Sự kiện được tổ chức hằng năm tại 07 nước trong khu vực châu Á gồm: Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, như một diễn đàn giao lưu trong nước và quốc tế giữa các công ty kiến trúc, chủ đầu tư, nhà thầu, nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ ưu tú.