Vinh – Điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư năm 2025

"Miền đất hứa" cho nhà đầu tư

Theo thông tin mới nhất, tháng 12/2024 vùng Biển Cửa Lò chính thức sát nhập vào T.P Vinh, nâng quy mô lên gấp 2 lần, Vinh trở thành thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh… tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh việc mở rộng thành phố Vinh, nhiều dự án giao thông lớn kết nối cũng dần hình thành. Điển hình như: Đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường Bình Minh, Quốc lộ 46, đường tỉnh 535, đường tránh ven biển… giúp kết nối phía Đông Nghệ An đến phố biển Cửa Lò trở thành trục phát triển mới của thành phố Vinh mở rộng. Đây cũng chính là một trong những tiền đề đưa thị trường bất động sản ở khu vực này sôi động trong thời gian gần đây.

Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cũng là lực đẩy giúp thị trường bất động sản tại Nghệ An nói chung, TP. Vinh nói riêng trở thành thỏi nam châm thu hút nhà đầu tư trên khắp cả nước. Đặc biệt, ngày 28/4/2024, cao tốc Bắc Nam đoạn qua Diễn Châu – Bãi Vọt chính thức thông xe, rút ngắn hành trình di chuyển Hà Nội – Vinh, mở ra kỷ nguyên mới cho khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh với vô vàn tiềm năng khai thác phát triển kinh tế.

Theo chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trong khi giá bất động sản đang ở ngưỡng hợp lý là lực đẩy giúp thị trường bất động sản Nghệ An bứt tốc trong chu kỳ mới thị trường. Hạ tầng phát triển đã kéo các nhà đầu tư lớn nhanh chân vào Nghệ An. Chính vì vậy, trong thời gian tới Nghệ An sẽ bứt tốc, khi giá bất động sản còn khá thấp thì biên độ tăng giá cho nhà đầu tư sẽ còn rộng.

Thực tế, thị trường bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM đang trở nên ngày càng cạnh tranh và khắc nghiệt. Khách hàng đầu tư vào phân khúc cao tầng phải đối mặt với mức giá dao động từ hơn 80 – hơn 200 triệu/m². Điều này đặt ra không ít áp lực về tài chính cũng như hiệu quả sinh lời lâu dài cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản tại Vinh nổi lên như một "vùng trũng" về giá với cơ hội tiềm năng vượt trội. Đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư thông thái dịch chuyển dòng vốn về TP.Vinh. Với định hướng phát triển đô thị ngày càng rõ nét và hệ thống hạ tầng được nâng cấp đồng bộ, Vinh hứa hẹn là điểm đến mới cho những chiến lược đầu tư bền vững và tối ưu lợi nhuận.

Đâu là sản phẩm xứng đáng đầu tư nhất cuối năm 2024

Thị trường tại Bắc Trung Bộ ghi nhận các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm thấp tầng đa dụng vừa ở vừa kinh doanh thuận lợi trong các khu đô thị phức hợp có vị trí trung tâm để lên kế hoạch cho bài toán kinh doanh. Các dự án đáp ứng tiêu chí trên đều đạt tỉ lệ tiêu thụ khá cao bởi tối ưu kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng sinh lời từ kinh doanh và tăng giá. Hơn hết, quỹ sản phẩm hạng sang mang tính tiên phong càng trở nên "quý - hiếm". Theo đó, phân khu Campus tại đại đô thị xanh Eco Central Park, một sản phẩm mang thương hiệu Ecopark nổi lên như một sản phẩm đầu tư đáng giá nhất. Sở hữu quỹ căn độc quyền với những ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế, The Campus đang mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư muốn đi trước, đón đầu chu kỳ tăng trưởng của thị trường BĐS, đồng thời nhận về lợi nhuận "trong mơ" nhờ tiềm năng sinh lời và chính sách bán hàng vượt trội

Phân khu The Campus – Sản phẩm xứng đáng đầu tư nhất tại Miền Trung cuối năm 2024

Phân khu The Campus tự hào sở hữu vị trí chiến lược đặc biệt, đóng vai trò là "cửa ngõ" đón chào cư dân và khách giao thương từ trung tâm TP Vinh. Đây là phân khu duy nhất tiếp giáp cùng lúc hai trục đại lộ quan trọng: Nguyễn Sỹ Sách rộng 60 m với 4-6 làn xe và Âu Cơ - trục xuyên tâm lớn nhất nội khu, kết nối trực tiếp tới các tiện ích trọng điểm như Quảng trường Ánh Sáng, Công viên Hồ Thiên Nga, trường học, và trung tâm thương mại.

Với lợi thế là điểm đầu tiên đón dòng giao thương lớn nhất từ thành phố vào khu đại đô thị gần 200ha, The Campus không chỉ tận hưởng vị thế trung tâm giao thoa mà còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, đẳng cấp của Eco Central Park. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích hàng đầu, từ khu vui chơi, công viên, trường học quốc tế đến trung tâm thương mại sầm uất. The Campus hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của một không gian sống xanh chuẩn mực và hiện đại, mang tầm vóc khu vực trong vài thập kỷ tới.

Đặc biệt, The Campus sẽ được hưởng lợi lớn khi cầu nối Vinh – Hà Tĩnh khởi công, mở ra cơ hội gia tăng giá trị bất động sản mạnh mẽ trong tương lai. Không chỉ vậy, vị trí của Campus còn mang đến sự thuận tiện tối đa khi nằm gần các điểm đến du lịch nổi tiếng như biển Cửa Lò, Vinpearl Discovery Cửa Hội, sân bay quốc tế Vinh. Đây chính là yếu tố then chốt giúp phân khu này trở thành sản phẩm đầu tư hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư.

Với diện tích linh hoạt từ 99-165m² và mặt tiền rộng 5.5-10.5m, các căn nhà phố tại The Campus được xây dựng 4 tầng theo phong cách hiện đại, phù hợp với cả mục đích an cư lẫn kinh doanh. Mức giá chỉ từ 6.25 tỷ/căn/99m², cùng vị trí ngay mặt đường kinh doanh sầm uất, giúp The Campus trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị đầu tư và tiện nghi sống.

Đặc biệt, cuối năm 2024, chủ đầu tư tung ra loạt ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm và tối ưu hóa lợi nhuận: hỗ trợ lãi suất lên đến 60% trong 30 tháng, chiết khấu thanh toán 8% cùng 3% chiết khấu đặc biệt cho khách hàng giao dịch trong tháng 12/2024. Ngoài ra, lộc vàng giá trị sẽ được trao tặng cho 15 khách hàng đầu tiên.

Được giới chuyên gia đánh giá là sản phẩm đáng đầu tư nhất tại miền Trung năm 2024, phân khu The Campus không chỉ là tài sản giá trị ở hiện tại mà còn là bảo chứng cho sự gia tăng lợi nhuận vượt trội trong tương lai. Phân khu The Campus không chỉ là tài sản giá trị với tiềm năng gia tăng lợi nhuận vượt trội mà còn mở ra một thời cơ vàng cho các nhà đầu tư trong giai đoạn cuối năm 2024, sang năm 2025 và nhiều năm tới. Với loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn và linh hoạt, The Campus mang đến cơ hội tiếp cận dễ dàng, tối ưu hóa tài chính và đảm bảo giá trị bền vững. Đây chính là thời cơ mới, vận hội lớn để các nhà đầu tư đi đúng hướng, đón đầu xu thế và sẵn sàng bứt phá trong năm 2025 đầy tiềm năng.