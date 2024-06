Vịnh giải trí Safabay tăng sức hút nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn

Tâm điểm du lịch của Vịnh Bắc Bộ

Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024, vòng chung kết của sự kiện sắc đẹp này sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại Vịnh giải trí Safabay Cẩm Phả. Đây không chỉ là cuộc thi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới cũng như lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người Cẩm Phả nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Đêm chung kết là sự kiện quy mô, được tổ chức hoành tráng quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi cùng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc và sự tỏa sáng của những thí sinh mang vẻ đẹp hoàn mỹ. Đây cũng là chương trình điểm nhấn bùng nổ trong chuỗi sự kiện chào đón mùa du lịch hè 2024 đang diễn ra tại Vịnh giải trí Safabay. Trước đó, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí đặc sắc được tổ chức hoàn toàn miễn phí tại Vịnh giải trí Safabay đã mang tới trải nghiệm mùa hè bất tận cho du khách và cư dân.

Vịnh giải trí Safabay sẽ là địa điểm tổ chức đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024

Quảng trường trung tâm Vịnh giải trí Safabay dường như không bao giờ "ngủ" bởi hàng loạt sự kiện liên tiếp như lễ hội khinh khí cầu, chuỗi sự kiện cuối năm 2023 SafaLight, lễ hội truyền thống Chào Xuân 2024, chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ 30/4-1/5,… đưa nơi đây trở thành tọa độ du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng mới của khu vực miền Bắc.

Không chỉ là tâm điểm du lịch thu hút, Vịnh giải trí Safabay còn sở hữu những lợi thế ấn tượng hâm nóng thị trường bất động sản khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Toạ lạc tại tọa độ "vàng" thuộc trung tâm thành phố Cẩm Phả, Vịnh giải trí Safabay trải dài hơn 2,6km trên tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, đồng thời sở hữu bãi biển riêng biệt dài 1,2km với tầm nhìn không giới hạn Vịnh di sản Bái Tử Long mang tới tiềm năng khai thác phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng quanh năm.

Tiếp theo, sức nóng của Vịnh giải trí Safabay còn nằm ở hệ tiện ích "all in one", gồm tổ hợp khách sạn 4 sao, khu vui chơi trên cát, bến du thuyền, vườn cảnh quan,… Trong thời gian sắp tới, chủ đầu tư sẽ tiếp túc nâng cấp hệ tiện ích dự án với việc triển khai khu dịch vụ khoáng nóng cao cấp.

Đặc biệt, sở hữu quỹ đất ở lâu dài cực kỳ khan hiếm của thành phố Cẩm Phả đưa Safabay trở thành kênh tích lũy an toàn và bền vững. Các sản phẩm tại đây đều có pháp lý minh bạch, sổ đỏ từng lô đất và sẵn sàng sang tên cho khách hàng.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản đang nhận được nhiều xung lực và được dự báo sẽ nhanh chóng trở lại là kênh đầu tư ưu tiên, Vịnh giải trí Safabay đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư thông thái.

Giải pháp đầu tư sinh lời lập tức

Bên cạnh phát triển điểm đến du lịch thu hút, chuỗi sự kiện sôi động còn là một phần trong nỗ lực của chủ đầu tư dự án Vịnh giải trí Safabay nhằm mang đến cho cư dân một cuộc sống thịnh vượng, đặc quyền tối ưu. Trong đó, việc tiên phong phát triển dòng sản phẩm có thiết kế lưỡng dụng vừa thuận tiện sinh sống vừa tối ưu khai thác được ưu tiên nghiên cứu, phát triển.

Dòng sản phẩm Bayshop với thiết kế 5 tầng hiện đại giúp gia chủ có thể tối ưu diện tích kinh doanh tại tầng 1 và sở hữu không gian sống đầy đủ tiện nghi ở các tầng trên, đảm bảo nhu cầu sử dụng đa dạng. Cùng với đó, dòng sản phẩm khách sạn mini Boutique Baytel mang đến ưu thế vượt trội, dẫn dắt thị trường khi có thể vừa ở vừa khai thác tối đa lợi nhuận nhờ việc cho thuê lên tới 12 phòng.

Các sản phẩm Boutique Baytel sẵn sàng mang đến dòng tiền cho nhà đầu tư

Vịnh giải trí Safabay không chỉ mang đến cơ hội đầu tư bền vững, khai thác sinh lời hấp dẫn nhờ thiết kế sản phẩm thông minh mà còn là sự lựa chọn đầu tư thông thái khi dự án sở hữu hàng loạt chính sách bán hàng siêu ưu đãi.

Theo đó, khách hàng có thể chủ động, linh hoạt dòng tiền khi được hỗ trợ lãi suất 0% cho 70% vốn vay trong thời gian lên tới 24 tháng, tránh được mọi rủi ro về lãi suất và biến động của thị trường. Ngoài ra, áp lực tài chính càng giảm đi đáng kể với chương trình ân hạn nợ gốc, miễn phí trả nợ trước hạn và giãn tiến độ thanh toán kéo dài 20 tháng.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng với đa dạng khả năng tài chính, chủ đầu tư dự án Vịnh giải trí Safabay mang đến chính sách chiết khấu chưa từng có dành cho khách hàng sẵn sàng tài chính. Theo đó, nếu thanh toán bằng vốn tự có, khách hàng sẽ nhận được mức chiết khấu "khủng" với 6% giá trị. Với trường hợp thanh toán sớm 95% giá trị, khách hàng ngay lập tức nhận được chiết khấu lên tới 12% giá trị quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, Vịnh giải trí Safabay còn gây ấn tượng khi áp dụng chính sách hỗ trợ khai thác giúp khách hàng khởi sinh dòng tiền hiện hữu ngay lập tức. Với những sản phẩm xây thô, chủ đầu tư dành tặng gói quà tặng tân gia với tổng trị giá 480 triệu đồng và gói quà tặng nội thất trị giá 500.000 đồng/m2 sàn xây dựng.

Trong chuỗi sự kiện bốc thăm mùa hè này, chủ đầu tư Vịnh giải trí Safabay (Khu dân cư đô thị, khu các công trình công cộng, du lịch và dịch vụ thương mai, khu cây xanh công viên hồ cảnh quan tại các phường Cẩm Trung, Cẩm Thành và Cẩm Bình) dành tặng nhiều phần quà tri ân hấp dẫn, bao gồm gói hỗ trợ lên tới 900 triệu đồng cùng cơ hội sở hữu xe hơi Mazda CX5 cùng vô vàn món quà giá trị khác.