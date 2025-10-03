Vĩnh Long phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, đã thông qua quy chế làm việc và nội quy Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc ở phiên chính thức vào ngày mai (3/10).

Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long báo cáo Đại hội chương trình làm việc.

Theo Báo cáo Chính trị trình đại hội, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 , tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.



Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tỉnh Vĩnh Long tăng trưởng ổn định, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển rõ rệt. Nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện.

Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội ngày càng được củng cố. Kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý nghiêm vi phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, như một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu; chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều; công tác quy hoạch, thu hút đầu tư còn hạn chế; năng lực cạnh tranh chưa cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030 , Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long dự kiến mục tiêu, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Khai thác tối đa thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái. Phấn đấu tỉnh Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo , có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh Vĩnh Long đề ra 31 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP ) bình quân đạt 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt hơn 169 triệu đồng. Ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7%/năm...