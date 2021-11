VinHolidays đón đầu xu hướng du lịch giai đoạn “bình thường mới”

Sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách quốc tế

Thủ tướng đã ra quyết định đồng ý cho Phú Quốc mở cửa lại, sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách quốc tế từ nay tới cuối năm chính là động thái phát đi tín hiệu cho thấy thị trường du lịch Việt Nam đã sẵn sàng cho thời kỳ hậu Covid.

Thí điểm mở cửa cho Phú Quốc cũng mở ra cơ hội đón dòng khách trong và ngoài nước sau thời gian dài bị "giam lỏng" ở nhà. Phó Giám đốc một đơn vị lữ hành cho biết: thông qua những lần mở cửa trước đây có thể thấy, xu hướng du lịch hậu covid đã có nhiều thay đổi. Theo đó, số lượng khách chọn du lịch tự túc tăng lên, chú trọng hơn đến điểm đến an toàn, khép kín, đặc biệt là chi phí tiết kiệm. Sự phân hoá này đến từ nhu cầu đòi hỏi trải nghiệm, hướng đến những địa điểm khám phá, nhiều sự mới lạ hấp dẫn nhưng với mức giá hợp lý vì trải nghiệm dàn trải, tốn kém và chứa đựng rủi ro dịch bệnh.

Những địa chỉ du lịch mới, sôi động đang là đích đến của du khách sau dịch

Chị Ngô Thuý Quỳnh (Q.3, TP.HCM) chia sẻ: "Dịch bệnh đang dần ổn định, nếu du lịch mở cửa sẽ chỉ lựa chọn các điểm đến an toàn, chi phí phải chăng. Tôi dự kiến sẽ đặt tour đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm. Nơi đây có tổ hợp vui chơi suốt ngày đêm nên không lo ở 1 nơi mà bị chán" – chị Quỳnh nói.

Phú Quốc United Center - quần thể giải trí, nghỉ dưỡng do Vingroup ra mắt cuối tháng 4 chính là điểm đến gây tò mò, háo hức với rất nhiều du khách. "Siêu quần thể" này sở hữu tới hàng nghìn hạng mục vui chơi, giải trí, lễ hội… thâu đêm suốt sáng. Rất nhiều kỷ lục, nhiều hạng mục, công trình độc đáo chính là tác nhân tạo nên sức hút mạnh mẽ cho khách trong và ngoài nước.

Mô hình "một điểm đến trọn trải nghiệm", all in one tạo ra hấp lực cho Phú Quốc United Center

Đặc biệt, với mô hình "all in one" – một điểm đến trọn nhu cầu, Phú Quốc United Center tiên phong đón đầu dòng khách hiện đại, ưa khám phá, trải nghiệm đầy đủ tại một điểm đến. Ở đây, bên cạnh giải trí, ẩm thực, mua sắm 24/7 còn có chuỗi lưu trú đa dạng phong cách, phù hợp với mọi đối tượng du khách.

Nằm tại tâm điểm của thành phố không ngủ Grand World, trong siêu tổ hợp Phú Quốc United Center, sản phẩm căn hộ khách sạn VinHolidays đang gây ấn tượng mạnh với du khách. Sức hấp dẫn của VinHolidays nằm ở mô hình khách sạn tối giản. Tại đây, khách trả chi phí tương đương khách sạn 3 sao nhưng chỉ vài bước chân là mọi nhu cầu từ giải trí, ẩm thực, mua sắm đẳng cấp 5 sao suốt 24h, thay vì những khách sạn rải rác bên ngoài, tốn kém chi phí di chuyển, thiếu an toàn, bất tiện ….

VinHolidays - sản phẩm đầu tư được săn lùng

Sức hấp dẫn của VinHolidays không chỉ nằm ở khía cạnh du lịch, ở góc độ đầu tư đây cũng là sản phẩm khiến giới đầu tư săn lùng bởi nhiều ưu điểm vượt trội.

VinHolidays sở hữu nhiều lợi thế đầu tư vượt trội

Sức hút khó đong đếm đến từ quần thể "all in one" Phú Quốc United Center – là chất xúc tác kéo số lượng khách du lịch kéo về VinHolidays hậu covid. Đây chính là điểm tựa chắc chắn cho lợi nhuận ổn định của căn hộ khách sạn này.

Bên cạnh đó, với chính sách ưu đãi vượt trội trên thị trường, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 1 tỷ đồng là đã có thể đầu tư 1 căn hộ VinHolidays với rất nhiều đặc quyền như hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay lên tới 60% giá trị căn hộ đến hết năm 2022, tương đương 20 tháng. Thời gian ân hạn nợ gốc lên tới 5 năm. Trong khi đó, với thu nhập cam kết 10% trong vòng 3 năm, tổng số tiền nhà đầu tư chắc chắn nhận được là 687 triệu đồng (sau thuế).

Hàng loạt ưu đãi hiện kim, hỗ trợ lãi suất, voucher là đòn bẩy mạnh mẽ cho nhà đầu tư VinHolidays

Không những vậy, khách xuống tiền tại VinHolidays sẽ nhận ngay voucher mua xe VinFast, trị giá lên tới 200 triệu đồng. Đặc biệt, nếu thanh toán sớm, khách hàng còn được chiết khấu 8% số tiền và thời gian thanh toán trước hạn. Chưa hết, khách hàng còn được tặng thẻ hội viên Pearl Club có thời hạn 12 tháng... Tính tổng các khoản mà khách hàng nhận được trong 3 năm đầu, bao gồm phần cam kết lợi nhuận và quà tặng là 854 triệu đồng.

Trong khi đó, tổng giá trị đầu tư đến hết năm thứ 3 mà khách hàng bỏ ra chỉ là 1,254 tỷ đồng, đã bao gồm cả 134 triệu đồng lãi suất vay của năm thứ 3 theo mức 8%/năm. Khấu trừ vào các khoản ưu đãi, đồng nghĩa trong 3 năm đầu, tổng số vốn khách bỏ ra chỉ là 400 triệu đồng.

Thanh toán ngay, nhận ngay toàn bộ số tiền cam kết thu nhập của 3 năm, món hời chỉ có tại VinHolidays.

Nếu khách hàng thanh toán ngay 100% giá trị căn hộ thì có thể lựa chọn nhận ngay toàn bộ số tiền thu nhập cam kết của 3 năm (tương đương 687 triệu đồng), tức là "nắm đằng chuôi" trong mọi hoàn cảnh ngay cả dịch bệnh - điều rất khó tìm thấy trên thị trường.

Chưa kể, VinHolidays đã xây xong và sẵn sàng khai thác, ngay khi kết thúc thời gian cam kết thì đỉnh dịch cũng đã qua, khách sạn đi vào vận hành trơn tru, tự thận sản phẩm dư khả năng sinh ra lợi nhuận đều đặn. Đây chính là lúc nhà đầu tư "rung đùi" đợi lợi nhuận chảy vào túi từ hoạt động kinh doanh. Sự quản lý và vận hành của Vinpearl sẽ đảm bảo kéo được nguồn khách cao cấp, đều đặn mở ra khả năng sinh lời dài hạn cho VinHolidays.

Đặc biệt, VinHolidays đánh trúng tâm lý của nhà đầu tư muốn sở hữu tài sản tại Phú Quốc – địa điểm giàu tiềm năng sinh lời bậc nhất hiện nay. Tuy nhiên, do số lượng hữu hạn và là tài sản có giá trị cao nên không phải ai cũng đủ khả năng để đầu tư. Sự xuất hiện của sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng VinHolidays tối giản thông minh chính là "lời giải" cho những nhà đầu tư vừa và nhỏ.

Giới đầu tư cho rằng, với những tiềm năng gần như "không có đối thủ" trên thị trường, VinHolidays đang là sản phẩm đầu tư vàng trước khi thị trường rơi vào khan hiếm, giá cả tăng

Chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các sản phẩm trong Phú Quốc United Center:



Sở hữu ngay suất đầu tư thông minh, siêu lợi nhuận với chính sách 3 KHÔNG: Không đồng vốn – Không áp lực tài chính – Không chờ đợi;

Khách hàng mua Shop VinWonders Bãi Dài và Boutique Hotel Grand World sẽ được tặng ngay gói Hoàn thiện nội thất 500 triệu đồng;

Khách hàng mua sản phẩm Condotel Grand World được tặng 1 cây vàng trị giá 56 triệu đồng.