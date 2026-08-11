Vinhomes cập nhật tiến độ sau hơn 2 tháng tung ra chương trình "đổi vàng mua nhà"

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán ACB (ACBS) về Vinhomes (VHM) cho biết, theo Vinhomes, chương trình đổi vàng mua nhà ghi nhận giao dịch không đáng kể và hiện tại công ty hầu như không có rủi ro về biến động giá vàng.

Ngày 25/05/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng dùng vàng mua nhà. Chương trình “đổi vàng lấy nhà” kéo dài trong 3-5 năm với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đối tác.

Sau 3-5 năm, người mua có thể chọn tiếp tục giữ bất động sản hoặc nhận lại tiền để quy đổi thành số vàng ban đầu kèm theo lãi 2%/năm trên số vàng đó.

100% quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các Công ty Vàng bạc Đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các Công ty Vàng bạc Đá quý chấp nhận mua.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 50- 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà, bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các Công ty Vàng bạc Đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Ngoài ra, đối với các dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ và Hà Nội-Quảng Ninh thì VinSpeed sẽ chịu trách nhiệm gọi vốn còn VHM sẽ bù phần còn lại và đóng vai trò là nhà thầu EPC. Tuy nhiên, hiện tại 2 dự án đường sắt này vẫn còn trong giai đoạn đầu triển khai và chưa có thông tin chi tiết.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khoản đặt cọc cho mục đích đầu tư và thương mại của Vinhomes tăng mạnh 61% lên 314.314 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản, trong đó khoản đặt cọc cho các bên liên quan là 102.282 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản.

Nợ vay tăng mạnh để đầu tư nhiều dự án lớn. Tổng nợ vay 6 tháng đầu năm 2026 tăng hơn 69.000 tỷ đồng lên 215.453 tỷ đồng, trong đó 53% là vay ngân hàng và 45% là trái phiếu. Hơn 48% tổng nợ vay có lãi suất cố định và phần còn lại là thả nổi.

Tỷ lệ Nợ ròng/VCSH tăng từ 35,9% lên 57,1%, cao hơn trung vị ngành là 28,9% trong khi Nợ ròng/EBITDA giảm từ 2,2x xuống 1,6x, thấp hơn trung vị ngành là 1,9x.

VHM ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2026 khả quan với doanh thu đạt 52.722 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ và LNST đạt 26.467 tỷ đồng, tăng 222% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty cũng ghi nhận kết quả tích cực với doanh thu đạt 116.565 tỷ đồng, tăng 243% và LNST đạt 52.092 tỷ đồng, tăng 379% so với cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận.

Tăng trưởng trong kỳ chủ yếu đến từ bàn giao các dự án trọng điểm Green Paradise (46.200 tỷ đồng), Ocean Park 2 (24.700 tỷ đồng) và Ocean Park 3 (14.300 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp tăng từ 26,4% lên 56,6% do tỷ trọng doanh thu bán sỉ tăng lên 64% và biên lợi nhuận gộp của Vinhomes Green Paradise ở mức khá cao.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 28% so với cùng kỳ, đạt 2.366 tỷ đồng do tỷ trọng bán sỉ tăng lên khoảng 77% doanh số bán hàng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ chiếm khoảng 20%.

Trong quý 2/2026, VHM bán được 33.650 căn (tăng 1060% so với cùng kỳ) với doanh số đạt 66.400 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ) chủ yếu tại các dự án Saigon Park (khoảng 35.000 tỷ đồng) và Global Gate Hạ Long (khoảng 26.600 tỷ đồng).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số bán hàng đạt 148.100 tỷ đồng (tăng 119% so với cùng kỳ) và doanh số bán hàng chưa ghi nhận tính đến cuối quý 2/2026 đạt 196.700 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ các dự án Green Paradise, Saigon Park, Global Gate Hạ Long.

ACBS dự phóng doanh số bán hàng cả năm 2026 của Vinhomes đạt 278.000 tỷ đồng do doanh số nửa đầu 2026 cao hơn dự kiến và dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 của Vinhomes đạt 65.200 tỷ đồng do tăng doanh thu bán sỉ tại các dự án Saigon Park và Green Paradise.