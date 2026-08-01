Một doanh nghiệp quân đội Việt Nam tự đóng mới tàu chiến đấu có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay

Ngày 10/8, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng.

Theo Báo QĐND, Tàu hộ vệ chống ngầm đa năng được khởi công là tàu chiến đấu có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay do Việt Nam đóng mới.

Đây cũng là sản phẩm do Việt Nam tự chủ thiết kế, thi công và làm chủ hầu hết vũ khí, khí tài lắp đặt trên tàu.

Công trình đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp đóng tàu quân sự cũng như năng lực làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong nước.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Nhiệm vụ triển khai thi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tin tưởng giao cho Tổng công ty Sông Thu.

Đây là một trong những cơ sở đóng tàu quân sự hàng đầu của Quân đội với 50 năm từ khi xây dựng.

Trong quá trình hoạt động, Tổng công ty Sông Thu khẳng định được thương hiệu, uy tín trong đóng mới, bảo đảm kỹ thuật tàu quân sự, cũng như phát triển kinh tế - xuất khẩu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công nghiệp quốc phòng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, lắp đặt trang thiết bị, vũ khí, khí tài phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Sông Thu trong quá trình triển khai thực hiện.

Các cơ quan của Bộ Quốc phòng theo chức năng quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Sông Thu tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh để triển khai đóng mới thành công tàu hộ vệ chống ngầm đa năng theo đúng kế hoạch được duyệt.