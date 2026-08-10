Ông Phạm Nhật Vượng xây tổ hợp trạm sạc 8.747 m² tại Indonesia

Ngày 10/8/2026, V-Green Indonesia và công ty bất động sản PT HK Realtindo (HKR) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub tại khu vực Kemayoran, Trung Jakarta. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa V-Green và Tập đoàn Hutama Karya, tập đoàn mẹ của HKR và là một trong những doanh nghiệp xây dựng quốc doanh hàng đầu Indonesia.

Mô hình trạm sạc quy mô lớn tích hợp nhiều tiện ích như nhà hàng và quán café, sẽ nâng cao trải nghiệm cho các chủ xe điện Indonesia, qua đó thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển hệ sinh thái hạ tầng giao thông điện hóa toàn diện trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, V-Green Indonesia sẽ thuê khu đất rộng 8.747 m² thuộc sở hữu của PT HK Realtindo (HKR) để xây dựng tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub tại Kemayoran. Đây là mô hình đặc biệt phù hợp để phát triển trên các quỹ đất quy mô lớn, góp phần tối ưu hiệu quả khai thác bất động sản, tạo nguồn thu bền vững cho chủ sở hữu, đồng thời giúp V-Green nhanh chóng mở rộng mạng lưới hạ tầng tại những vị trí đắc địa.

Theo kế hoạch, EV Charging Hub của VinFast tại Kemayoran sẽ đi vào vận hành từ tháng 10 năm nay với 36 trụ sạc ô tô, 20 trạm đổi pin với tổng công suất phục vụ 56 ô tô và 220 xe máy điện cùng lúc.

Bên cạnh khu vực sạc nhanh dành cho ô tô điện và trạm đổi pin đối với xe máy điện, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với bãi đỗ dành cho đội xe dịch vụ, hệ thống điện mặt trời áp mái bổ sung nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, cùng các tiện ích như khu nghỉ ngơi, dịch vụ F&B, nhà hàng và quán café.

Thỏa thuận với HKR là dấu mốc quan trọng đầu tiên sau Biên bản ghi nhớ được V-Green Indonesia và Tập đoàn Hutama Karya ký kết hồi tháng 4/2026. Theo đó, hai bên thống nhất nghiên cứu phát triển hệ thống EV Charging Hub trên quỹ đất chiến lược của Hutama Karya, đồng thời cùng khai thác 29 trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Sumatera để phát triển mạng lưới trạm sạc xe điện.

Trong giai đoạn tiếp theo, V-Green dự kiến triển khai các trụ sạc trên hệ thống 29 trạm dừng nghỉ này, hình thành mạng lưới hạ tầng sạc quy mô lớn dọc tuyến cao tốc, góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dùng.

Hutama Karya là một trong những tập đoàn hạ tầng lớn nhất Indonesia.

Trên toàn cầu, V-Green đang đẩy mạnh phát triển hệ thống trạm sạc ô tô điện với hơn 150.000 cổng sạc, cũng như trạm đổi pin xe máy điện. Riêng tại Indonesia, Công ty đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng, nổi bật là miễn phí sạc cho toàn bộ khách hàng sở hữu ô tô điện VinFast, cùng chương trình miễn phí đổi pin xe máy điện VinFast trong vòng một năm, tối đa 20 lần đổi pin mỗi tháng cho mỗi xe.