Từ hệ thống nội bộ đến giải pháp TMS phù hợp với doanh nghiệp Việt

Khi những "nỗi đau" của doanh nghiệp trở thành động lực đổi mới

Hơn 8 năm trước, trong quá trình trực tiếp quản lý và vận hành hàng nghìn chuyến xe mỗi tháng, EcoTruck nhận thấy nhiều "điểm nghẽn" của doanh nghiệp vận tải như quản lý đơn hàng bằng Excel, điều phối phụ thuộc vào kinh nghiệm, chi phí và chứng từ khó kiểm soát. Những bất cập này không chỉ làm gia tăng chi phí vận hành mà còn cản trở doanh nghiệp mở rộng quy mô, trong khi nhiều phần mềm trên thị trường vẫn chưa thực sự phù hợp với đặc thù doanh nghiệp Việt, khiến việc triển khai tốn kém và khó ứng dụng.

Thay vì cố gắng thay đổi quy trình để phù hợp với phần mềm, EcoTruck lựa chọn hướng đi ngược lại: phát triển một nền tảng được xây dựng từ chính kinh nghiệm thực tế vận hành của EcoTruck trong 8 năm qua.

8 năm phát triển hệ thống của doanh nghiệp logistics

EcoTruck TMS không được phát triển trong phòng nghiên cứu mà từ chính những bài toán vận hành thực tế. Mỗi tính năng đều được hình thành từ những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển đơn hàng của EcoTruck và liên tục cải tiến dựa trên phản hồi của khách hàng. Từ quản lý đơn hàng, điều phối, theo dõi lộ trình, kiểm soát chi phí đến báo cáo theo thời gian thực, hệ thống hướng đến mục tiêu đơn giản hóa quy trình, giảm thao tác thủ công và cung cấp dữ liệu trực quan theo thời gian thực để hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định nhanh chóng.

Sau hơn 8 năm hoàn thiện, EcoTruck TMS đã trở thành nền tảng quản lý vận tải toàn diện với các phân hệ CRM, TMS, FMS và Dashboard, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đơn hàng đến đối soát, đồng thời tích hợp các công cụ AI vào hệ thống để tự động hóa xử lý chứng từ và số hóa quy trình vận hành.

Đến nay, doanh nghiệp đã đồng hành cùng hơn 2.400 doanh nghiệp, quy tụ hơn 20.000 đầu xe container và xe tải các loại, quản lý vận hành xuyên suốt hơn 500.000 chuyến hàng. Hệ thống EcoTruck TMS được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2025. Doanh nghiệp cũng được lựa chọn là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực logistics trong chương trình IPSC của USAID và Bộ Kế hoạch đầu tư, và là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của sở Khoa Học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó khẳng định năng lực phát triển của một sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam" dành riêng cho ngành vận tải với giá cả hợp lý theo thị trường Việt Nam.

Công nghệ phải giúp doanh nghiệp vận hành đơn giản hơn

Theo EcoTruck, chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra giá trị khi công nghệ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, thay vì làm gia tăng sự phức tạp.

Chính vì vậy, EcoTruck TMS được phát triển theo mô hình SaaS (Software as a Service) với định hướng tối ưu trải nghiệm sử dụng và giảm tối đa rào cản triển khai cho doanh nghiệp.

Tổ chức và quản lý thông tin của Ecotruck TMS

Giải pháp sở hữu nhiều lợi thế nổi bật:

- Chi phí hợp lý: không chi phí đầu tư ban đầu, không chi phí bản quyền phần mềm, chỉ trả theo sản lượng thực tế phát sinh của doanh nghiệp. Phù hợp với cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận chuyển đổi số mà không cần nguồn vốn lớn.

- Dễ triển khai, dễ sử dụng, giao diện trực quan, quy trình được thiết kế theo nghiệp vụ vận tải thực tế. Chỉ cần có tài khoản là sử dụng.

- Không cần đầu tư máy chủ (Server) hay đội ngũ IT chuyên trách, toàn bộ hạ tầng, bảo trì và nâng cấp hệ thống được EcoTruck thực hiện, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành công nghệ.

- Sử dụng mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh, giúp nhà quản lý luôn nắm bắt tình hình vận hành dù ở văn phòng hay trên đường công tác.

- Dữ liệu được sao lưu tự động, cập nhật liên tục và bảo mật nhiều lớp, đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng vận hành xuyên suốt của doanh nghiệp.

Những lợi thế này giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi thay vì phải dành nhiều thời gian và chi phí để vận hành hệ thống công nghệ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình thay đổi cách doanh nghiệp quản trị và vận hành hiệu quả hơn. Với EcoTruck, giá trị của một hệ thống quản lý vận tải không nằm ở số lượng tính năng mà ở khả năng giải quyết những bài toán thực tế, giúp doanh nghiệp quản lý tập trung, tối ưu chi phí và ra quyết định nhanh hơn. Sau hơn 8 năm phát triển, EcoTruck TMS không chỉ là một sản phẩm công nghệ mà còn là người đồng hành cùng doanh nghiệp logistics Việt Nam trong hành trình xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và tăng trưởng bền vững.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về EcoTruck TMS tại đây: https://ecotruck.vn/tms