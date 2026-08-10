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Quê ông Phạm Nhật Vượng hút 155.000 tỷ đồng vốn mới, riêng 2 dự án của Vingroup đã hơn 93.000 tỷ

| | Doanh nghiệp

Quê ông Phạm Nhật Vượng hút 155.000 tỷ đồng vốn mới, riêng 2 dự án của Vingroup đã hơn 93.000 tỷ

Cứ 10 đồng vốn đầu tư mới vào Hà Tĩnh thì có 6 đồng đến từ VinFast và VinMetal.

7 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng. Con số này tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong 32 dự án, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 79.986 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 13.254 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai dự án liên quan đến hệ sinh thái Vingroup đã có quy mô vốn 93.240 tỷ đồng.

Tức là cứ 10 đồng vốn đầu tư trong nước mới được Hà Tĩnh – quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - chấp thuận trong 7 tháng, khoảng 6 đồng đến từ hai dự án VinMetal và VinFast.

Dòng vốn của hệ sinh thái Vingroup vào Hà Tĩnh không bắt đầu trong năm 2026. Một trong những dự án lớn đã hiện hữu là Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh, được khánh thành năm 2025. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 360.000 m2, công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm. Công trình được hoàn thành sau chưa đầy 7 tháng thi công.

Sau nhà máy ô tô, hệ sinh thái sản xuất của nhóm Vingroup tại Hà Tĩnh tiếp tục được mở rộng. Địa phương đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ ô tô điện do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh thực hiện. Dự án có tổng vốn hơn 21.400 tỷ đồng.

Đến năm 2026, hai dự án quy mô lớn nói trên (Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh và Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh) tiếp tục xuất hiện.

Như vậy, Vingroup đang từng bước đưa nhiều mắt xích công nghiệp khác nhau về Hà Tĩnh, từ ô tô điện, xe máy điện, nhà xưởng dành cho doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ đến sản xuất thép.

Bên cạnh dự án của nhóm Vingroup, Hà Tĩnh còn ghi nhận Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III với tổng mức đầu tư 51.430 tỷ đồng và dự án Nhà máy thép không gỉ có tổng vốn khoảng 9.800 tỷ đồng của liên danh gồm 3 nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Sơn Hà Đồng Nai (đối tác Việt Nam thuộc Tập đoàn Sơn Hà), cùng hai công ty từ Singapore là Singvin Asset Management và Land River Holdings.

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Yên Chi

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