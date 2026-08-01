Hòn đảo tam giác nơi Xuân Trường từng muốn xây tượng Phật cao nhất thế giới, nay ông Phạm Nhật Vượng làm DA 3.500 tỷ có Safari, 2 công viên nước

Hải Phòng có một hòn đảo mang tên Cái Tráp, hình dáng rất đặc biệt.

Hòn đảo hình tam giác, nằm ở bờ bắc sông Cấm, tiếp giáp khu vực đầm bãi nhà Mạc (Quảng Ninh) ở phía bắc, giáp luồng Lạch Huyện ở phía đông, giáp luồng Nam Triệu ở phía tây và ở phía nam, chỉ qua một dải nước là đảo Cát Hải – nơi đặt tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.

Sở dĩ Cái Tráp có hình tam giác rõ ràng đến thế vì đây là sản phẩm bồi đắp kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo, gắn liền với kênh đào Cái Tráp. Nó mang đậm dấu ấn sáng tạo của Hải Phòng những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước trong chuỗi những dự án “vươn ra biển làm giàu” như mở đường xuyên đảo Đình Vũ- Cát Hải, đắp đê đường 14B, quai đê lấn biển, thành lập đội tàu viễn dương…

Trên ảnh vệ tinh Google Earth hiện nay, giữa hòn đảo đã hiện rõ một mạng đường nội bộ quy mô lớn với những đường cong, nút giao và các khu vực được san lấp - nơi một dự án du lịch nghỉ dưỡng của VinFast đang hình thành.

Ít người biết rằng hơn một thập kỷ trước, hình hài tương lai mà một doanh nghiệp Việt Nam từng muốn vẽ lên hòn đảo này hoàn toàn khác. Đó là một quần thể du lịch tâm linh khổng lồ của doanh nhân Nguyễn Văn Trường.

Giấc mơ gần 10.000 tỷ đồng với tượng Phật cao 150m của Xuân Trường

Cuối năm 2015, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường đề xuất đầu tư Khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp.

Ngày 30/10/2015, UBND TP Hải Phòng có Thông báo cho phép doanh nghiệp khảo sát khoảng 500 ha tại đảo Cái Tráp để nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500. Phương án mà Xuân Trường đưa ra sau đó có diện tích khoảng 450 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 9.800 tỷ đồng.

Nếu thành hiện thực, gần 89 ha của hòn đảo sẽ dành riêng cho khu tâm linh. Tại đây, Xuân Trường dự kiến xây chùa Cái Tráp, điện Pháp chủ, điện Tam quan, các công trình dành cho tăng ni và đặc biệt là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 150 m.

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Tp.Hải Phòng năm 2015, ông Nguyễn Văn Trường từng lý giải về việc xây tượng Phật cao 150 m. Theo đó, kỷ lục công trình tượng cao nhất đang thuộc về Trung Quốc, vì vậy doanh nghiệp quyết định đầu tư xây dựng công trình lớn hơn, tiến tới đề nghị công nhận kỷ lục thế giới, tạo sức lan tỏa để thu hút du khách.

Ông Nguyễn Văn Trường

108 ha khác được dành cho khu dịch vụ đón tiếp, gồm trung tâm đón khách, khu ẩm thực, khách sạn 5 sao, bến xe điện và biệt thự. Một khu vực hơn 151 ha được bố trí cây xanh, thảm cỏ, câu lạc bộ thủy thủ và những hạng mục vui chơi, trong phương án thời điểm đó còn có casino.

Tham vọng của dự án không nhỏ. Xuân Trường khi ấy tính toán Cái Tráp có thể kết nối với khu du lịch tâm linh Tràng Kênh, khu dự trữ sinh quyển Cát Bà và khu di tích lịch sử Bạch Đằng, hướng đến thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách mỗi năm.

Đó cũng là giai đoạn cái tên Xuân Trường gần như đồng nghĩa với các đại dự án du lịch tâm linh. Sau Bái Đính – Tràng An ở Ninh Bình và Tam Chúc ở Hà Nam, Cái Tráp nếu được triển khai sẽ kéo mô hình này ra tận vùng cửa biển Hải Phòng.

Nhưng giấc mơ trên hòn đảo tam giác không trở thành hiện thực.

Đến năm 2019, sau gần bốn năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết Xuân Trường vẫn chưa triển khai và UBND TP Hải Phòng đang làm thủ tục hủy thông báo cho phép doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch.

Vài tuần sau, một cái tên mới xuất hiện: VinFast

Thông tin Hải Phòng làm thủ tục dừng quá trình nghiên cứu dự án của Xuân Trường được công bố vào tháng 8/2019.

Đến ngày 16/9/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng ban hành Quyết định số 3029/QĐ-BQL chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án mới có tên Khu vui chơi giải trí, công viên và công trình nghỉ dưỡng đảo Cái Tráp. Chủ đầu tư lần này là CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (trước đây là Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast).

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tháng 5/2025, dự án của VinFast có tổng diện tích chính xác 3.159.840 m², tương đương gần 316 ha. Trong đó gần 242 ha được nghiên cứu xây dựng công trình. Những phần còn lại dành cho hành lang hạ tầng, giao thông, kè, mặt nước và phát triển rừng ngập mặn.

Đến thời điểm lập hồ sơ, dự án đã có bến tạm phục vụ xây dựng; khoảng 150 ha đã được san nền sơ bộ; nền đường giao thông nội bộ đã thi công với tổng chiều dài khoảng 20 km, tương đương khoảng 28 ha; hệ thống thoát nước mưa dài khoảng 3 km và 2 cầu vượt nội bộ cũng đã được thực hiện.

Nếu ý tưởng của Xuân Trường lấy du lịch tâm linh làm lõi, thì cấu trúc của dự án mới khác hoàn toàn.

Theo hồ sơ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt, trên Cái Tráp dự kiến có 308 công trình dịch vụ nghỉ dưỡng, cao từ 2 đến 12 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 305.000 m². Ngoài ra còn có 16 công trình dịch vụ tổng hợp từ 2 đến 5 tầng, tổng diện tích sàn hơn 273.000 m².

Dự án quy hoạch 2 công viên nước với tổng diện tích khoảng 22,5 ha và một Safari Park hơn 30 ha. Bốn khu cây xanh – cảnh quan khác rộng tổng cộng khoảng 58,5 ha. Ở phía mặt nước, Cái Tráp sẽ có bến tàu du lịch nội địa rộng hơn 6 ha, trong đó phần mặt nước trước bến gần 3,8 ha, có khả năng tiếp nhận cùng lúc khoảng 8–12 tàu du lịch.

Trước đó, Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cuối năm 2024 cho biết, tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.500 tỷ đồng. Kế hoạch khi đó đặt thời gian triển khai từ quý I/2025 đến quý IV/2026, sau đó vận hành thử trong năm 2027.

Theo báo cáo, toàn bộ diện tích dự án trên đảo Cái Tráp không có dân cư sinh sống. Dự án nằm cách xa ranh giới của Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà và ranh giới vùng bảo vệ di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà.

Hòn đảo đặc biệt

Nhìn rộng hơn, Cái Tráp không phải cứ điểm duy nhất của hệ sinh thái Vingroup tại Hải Phòng. Dọc trục ven sông – cửa biển của thành phố, tập đoàn này đã hình thành ba điểm hiện diện.

Ở đảo Vũ Yên, Vinhomes phát triển Vinhomes Royal Island trên toàn bộ hòn đảo rộng khoảng 877 ha, đi cùng VinWonders Vũ Yên, Vincom Mega Mall và nhiều tiện ích dịch vụ – giải trí. Đây là một tổ hợp đô thị – thương mại – vui chơi quy mô rất lớn ngay cửa ngõ trung tâm Hải Phòng.

Xuống phía đông nam là đảo Cát Hải, nơi VinFast đặt tổ hợp sản xuất ô tô tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Đây là cứ điểm công nghiệp của tập đoàn tại Hải Phòng và hiện vẫn là địa chỉ nhà máy, trụ sở sản xuất của VinFast tại Việt Nam.

Trong khi đó, dự án ở trên đảo Cái Tráp đang hình thành những bước xây dựng ban đầu.

Nhưng Cái Tráp chưa dừng lại ở du lịch nghỉ dưỡng. Quy hoạch chung Hải Phòng đến 2040 xác định Cát Hải – Cái Tráp không chỉ là không gian du lịch mà còn phát triển công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hàng hải quốc tế; riêng Cái Tráp được định hướng có công nghiệp – dịch vụ, LNG, kho cảng và các hạ tầng liên quan.

Tháng 4/2025, Hải Phòng điều chỉnh khoảng 75 ha phía đông Cái Tráp sang chức năng hạ tầng kỹ thuật cảng và cấp khí đốt. Đến tháng 3/2026, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư kho cảng PV GAS Hải Phòng hơn 7.500 tỷ đồng tại khu vực đảo. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực nhập khẩu, tồn trữ và phân phối LPG của PV GAS tại khu vực miền Bắc.

Từ một vùng bãi bồi được con người quai đê, đào kênh hơn 40 năm trước, Cái Tráp vẫn là một hòn đảo có hình dạng đặc biệt nằm giữa 2 con kênh đào, nhưng đã qua 3 lần “đổi vận”.