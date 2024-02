Vinhomes dự kiến mở bán 3 đại dự án Vũ Yên, Cổ Loa, Wonder Park, VnDirect tính lãi ròng gần 44.000 tỷ đồng trong năm 2024

Trong báo cáo chiến lược 2024 của Vndirect Research, các chuyên gia dự báo năm 2024, doanh thu của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) sẽ tăng 10,5% so với cùng kỳ lên mức 119.261 tỷ đồng và lợi nhuận ròng năm 2024 tăng 15,1% so với cùng kỳ đạt 43.538 tỷ đồng với kỳ vọng doanh số ký bán mới tăng 29,4% trong năm 2024.

Kỳ vọng này được đóng góp chủ yếu bởi ba đại dự án dự kiến được mở bán trong nửa cuối năm 2024 là Vinhomes Vũ Yên (877ha, Hải Phòng), Vinhomes Cổ Loa (385ha, Hà Nội), Vinhomes Wonder Park (133ha, Hà Nội); cũng như từ các căn thấp tầng còn lại tại hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Theo đánh giá của Vndirect Research, so với các công ty cùng ngành, VHM nằm trong nhóm sở hữu bảng cân đối lành mạnh với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu (VCSH) ở mức 0,2 lần tại thời điểm cuối quý 3/23, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 0,5 lần (VHM đã duy trì mức nợ vay ròng/VCSH quanh 0,1 – 0,2 lần trong vòng 3 năm qua). Bên cạnh đó, hệ số khả năng thanh toán lãi vay đạt mức 21,2 lần trong 9 tháng đầu nam 2023, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 2,1 lần.

Báo cáo tài chính năm 2023 của VinHomes cho biết, doanh thu quý 4/2023 giảm 72,1% so với cùng kỳ còn 8.698 tỷ đồng, doanh thu cả năm đạt 103.334 tỷ đồng, tăng 65,6% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 hoàn thành 103,3% kế hoạch của công ty.

Theo Vndirect Research, biên lợi nhuận gộp năm 2023 của VinHomes giảm xuống mức 34,4% do bàn giao nhiều hơn các căn hộ ở dạng hợp đồng hợp tác đầu tư (mà VHM phải chia sẻ lợi nhuận với đối tác) tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh lại và phân bổ chi phí một lần cho các sản phẩm đã hoàn thành khiến biên lợi nhuận gộp quý 4/2023 giảm xuống còn 10,1%.

Hoạt động bán lô lớn thúc đẩy tăng trưởng doanh thu tài chính. Thu nhập từ hoạt động tài chính tăng 431,5% đạt 3.153 tỷ đồng trong quý 4/2023 nhờ vào: lợi nhuận 2.831 tỷ đồng từ giao dịch bán lô lớn; lãi tiền gửi và cho vay tăng 128,1%. Lũy kế cả năm 2023, thu nhập tài chính tăng 33,1% đạt 16.366 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận ròng quý 4/2023 đạt 826 tỷ đồng, giảm 91%. Lợi nhuận ròng cả năm 2023 tăng 14,9% so với cùng kỳ đạt 33.126 tỷ đồng.

Doanh số ký bán năm 2023 đạt 87.000 tỷ đồng, giảm 32,1% so với cùng kỳ từ mức nền cao của năm ngoái (khi Vinhomes Ocean Park 2 lần đầu ra mắt thị trường và ghi nhận doanh số cao kỷ lục). Trong đó, doanh số tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 lần lượt chiếm 14% và 37%. Tuy nhiên, doanh số ký bán trong quý 4/2023 đạt 30.300 tỷ đồng, tăng 68,3% so với cùng kỳ và là mức doanh số theo quý cao nhất kể từ quý 4/2021, đến từcác giao dịch bán lô lớn trong kỳ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/2, cổ phiếu VHM đã tăng 6,67% lên 45.550 đồng/cp, đây là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của Vinhomes.