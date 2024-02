Vinhomes muốn làm khu đô thị 300ha ở Nghệ An

CTCP Vinhomes vừa có đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An được nghiên cứu đầu tư khu đô thị có quy mô diện tích khoảng 200-300 ha tại phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc và Hưng Hoà, Tp. Vinh.

UBND tỉnh Nghệ An ngày 23/2/2024 đã có công văn số 1334/UBND-CN gửi các Sở ngành, UBND Tp.Vinh và CTCP Vinhomes về việc xem xét đề xuất nghiên cứu, lập đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này nhận được văn bản của CTCP Vinhomes về việc đề xuất nghiên cứu, thực hiện dự án Khu đô thị tại Tp.Vinh. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thành An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan căn cứ quy hoạch xây dựng tại khu vực và các điều kiện có liên quan để giới thiệu địa điểm phù hợp cho doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất dự án theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/3/2024.

Trước đó, ngày 23/1/2024, CTCP Vinhomes đã có công văn số 032/2024/CV-VH-PTDA gửi Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Nghệ An về việc đề xuất nghiên cứu dự án Khu đô thị tại Tp.Vinh.

Vinhomes cho biết, trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch chung Tp.Vinh tầm nhìn 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vinhomes đề xuất với Nghệ An được nghiên cứu, đề xuất dự án có địa điểm tại phường Hưng Dũng, xã Hưng Lộc và xã Hưng Hoà, TP. Vinh. Dự án có quy mô diện tích khoảng 200-300 ha.

Vinhomes là đơn vị thành viên của Tập đoàn VinGroup, là đơn vị đầu tư và kinh doanh bất động sản lớn tại Việt Nam. Hiện nay, Tập đoàn Vigroup và CTCP Vinhomes đã và đang đầu tư các dự án tại Nghệ An như: Dự án Khu vui chơi giải trí Cửa Hội; Dự án Cải tạo Khu B – Quang Trung, tại phường Quang Trung, TP. Vinh; Dự án Tổ hợp khách sạn, vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội…