Vinmec của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui: Hiếm hoi 1 bệnh viện tư nhân Việt Nam làm được điều này

Hệ thống Y tế Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, sử dụng nguồn tạng từ người hiến chết não. Theo thông tin từ đơn vị này, đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện thành công ca ghép gan cho một trong số ít bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và nhẹ cân nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn đỉnh cao và hệ thống vận hành đồng bộ của Vinmec trong lĩnh vực ghép tạng phức tạp.

Ca ghép gan đặc biệt là của bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật Kasai từ khi 1,5 tháng tuổi, chức năng gan của bệnh nhi không cải thiện. Bệnh nhi phải nhập viện 1–2 tuần/lần trong tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bụng chướng, lách to, dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam chủ trì ca mổ

Khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Vinmec dưới sự chủ trì của TTND.PGS.TS.BS. Phạm Đức Huấn đã khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành ca ghép. Đây là một ca mổ có độ khó rất cao, không chỉ vì cân nặng quá thấp mà còn do tiền sử bệnh lý kéo dài của bệnh nhi. Đội ngũ y bác sĩ Vinmec đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các phương án tối ưu và an toàn nhất về gây mê, hồi sức và đặc biệt là kỹ thuật ghép gan.

“Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công, với từng bước tiến hành chính xác, nhịp nhàng đến từng phút.” - Tổng chỉ huy ca mổ - PGS.TS.BS Lê Văn Thành – Cố vấn Cao cấp Chương trình Ghép gan Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam chia sẻ.

TS.BS Đào Đức Dũng là phẫu thuật viên chính

Theo TS.BS. Đào Đức Dũng, bác sĩ Ngoại Gan Mật, Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City - phẫu thuật viên chính của ca mổ : “Với bệnh sử của bệnh nhi, ca phẫu thuật đặt ra những vấn đề rất khó khăn về rối loạn đông máu, giải phẫu, tạo hình mạch máu”.

Ekip chuyên gia, bác sĩ trong ca phẫu thuật

Ngay sau khi kết thúc gây mê, bệnh nhi đã cất tiếng khóc khỏe mạnh – một tín hiệu hồi phục mạnh mẽ sau hành trình sống còn. Hiện tại, sức khỏe bé tiến triển tích cực, ăn ngủ tốt, chức năng gan đã dần cải thiện.

Bé T được gặp mẹ sau ca mổ có kết quả tích cực

“Con tôi đã cất tiếng khóc sau ca ghép - tiếng khóc đầu tiên rắn rỏi sau 8 tháng chống chọi với bệnh tật. Tôi cũng lặng đi trong khoảnh khắc, bởi với tôi, đó là tiếng khóc của một lần tái sinh”, mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ.

Ca ghép gan đặc biệt khó thành công không chỉ đánh dấu bước đột phá về kỹ thuật ghép tạng tại Việt Nam mà còn ghi dấu ấn trong việc phối hợp nhịp nhàng và khoa học giữa các đơn vị trong và ngoài Vinmec nhằm tận dụng tối đa “thời gian vàng” khi lá gan được lấy khỏi cơ thể người hiến.

TTND.PGS.TS.BS. Phạm Đức Huấn cho biết:“Người hiến là trường hợp chết não hiến nhiều tạng (tim, phổi, gan, giác mạc), nên toàn bộ quy trình lấy – vận chuyển – ghép tạng đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt và tuân thủ nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật và thời gian”.

TTND. GS. TS Phạm Đức Huấn, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu Vinmec Times City, Chủ tịch Hội đồng ghép gan

Ghép gan là kỹ thuật khó nhưng đã được Vinmec triển khai và làm chủ hoàn toàn từ năm 2017, thực hiện thành công nhiều ca ghép mang tính thách thức, như: ghép gan cho trẻ dưới 10kg, ghép cho bệnh nhân suy gan tối cấp trên nền bệnh gan mãn tính, bệnh nhân bất đồng nhóm máu, bệnh nhân ghép lại gan lần 3 và đặc biệt là những ca bệnh có biến đổi giải phẫu mạch máu, đường mật của gan, hay biến đổi giải phẫu ở người hiến gan. Vinmec cũng là đơn vị y tế tư nhân duy nhất tại Việt Nam thực hiện được kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống và đứng thứ hai cả nước về số lượng ca ghép loại này.

Với định hướng y tế hàn lâm, đội ngũ chuyên môn hàng đầu và trang thiết bị - phòng mổ ngang tầm với những trung tâm y tế lớn trên thế giới - Vinmec không chỉ đáp ứng tốt các ca ghép gan phức tạp mà còn tiên phong điều trị thành công nhiều ca bệnh hiếm gặp, có độ khó rất cao. Điển hình là ca thay đồng thời xương chậu và xương đùi bằng xương in 3D lần đầu tiên trên thế giới; ca tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D đầu tiên tại Đông Nam Á; ca điều trị giả u do nhiễm độc kim loại từ khớp nhân tạo thứ hai trên thế giới; ca điều trị bệnh Castleman sau phúc mạc hay viêm não tự miễn bằng liệu pháp tế bào gốc đầu tiên tại Việt Nam…

Đến nay, sau 12 năm hình thành và phát triển, Vinmec đã vươn lên trở thành hệ thống y tế đa khoa tư nhân lớn nhất Việt Nam với 9 bệnh viện và 4 phòng khám tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, Vinmec đã có 2 bệnh viện đạt tiêu chuẩn JCI (Mỹ), là tiêu chuẩn an toàn vì mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh, đồng thời phát triển ngày càng rõ nét theo định hướng y tế hàn lâm - phụng sự con người.