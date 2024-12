Vinpearl muốn chào bán cổ phần huy động hơn 5.000 tỷ trước thềm niêm yết

CTCP Vinpearl vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với kế hoạch dự kiến thu về hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đưa ra cuối tháng 11, Vinpearl sẽ chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:40,673 cho cổ đông hiện hữu với giá 71.350 đồng/cp. Nếu thực hiện thương vụ thành công, vốn điều lệ của Vinpearl sẽ tăng lên 17.933 tỷ đồng.

Với phương án như trên, dự kiến Vinpearl sẽ thu về hơn 5.000 tỷ đồng từ đợt chào bán, chủ yếu để nhận chuyển nhượng cổ phần của một số đơn vị từ Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) và trả nợ, lãi vay.

Cụ thể, số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Vinwonders Nha Trang để đầu tư vào dự án Công viên văn hóa Vinwonders Nha Trang (990 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng 99,992% vốn của CTCP Vinpearl Cửa Hội (chủ đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí Cửa Hội) từ Tập đoàn Vingroup (1.855 tỷ đồng); thanh toán nợ vay và chi phí liên quan đến khoản vay (1.658 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng tầng 1 và từ tầng 5 đến tầng 9 hạng mục Trung tâm thương mại – khách sạn của Dự án khu trung tâm thương mại khách sạn và nhà ở thương mại shouhouse Hà Giang (Khách sạn Sheraton Hà Giang) từ Tập đoàn Vingroup (495 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (2,8 tỷ đồng).

Theo kế hoạch ban đầu, phương án tăng vốn được thực hiện vào quý IV năm nay hoặc quý đầu năm sau, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kế hoạch tăng vốn được Vinpearl đưa ra trước thời điểm công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thông tin về thương vụ niêm yết tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng này đã được xác nhận trước đó tại Đại hội cổ đông và một số sự kiện gặp mặt nhà đầu tư của Vingroup.

Cách đây không lâu, vào ngày 15/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Vinpearl. Công ty có trụ sở tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và được thành lập từ tháng 7/2006, với lần cấp đăng ký thay đổi gần nhất vào ngày 15/3. Hiện tại, Vingroup nắm giữ 85,5% tại Vinpearl.

Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm sao quốc tế. Khởi đầu từ tổ hợp Vinpearl Resort Nha Trang, sau hơn 20 năm phát triển, hệ thống Vinpearl gồm 30 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 15.900 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Nam Hội An, Hạ Long…

Cuối tháng 11/2023, Tập đoàn Vingroup thông báo tách CTCP Vinpearl và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp. Công ty mới thành lập là CTCP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.

Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc Vinpearl, HĐQT Vinpearl lúc bấy giờ cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết công ty trong năm 2024.

Về tình hình kinh doanh , trong 9 tháng đầu năm 2024, biên EBITDA của Vinpearl là 36%. Song song với đà hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl tiếp tục ghi dấu ấn khởi sắc khi lượng khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở Vinpearl tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt trội so với mức tăng trung bình 43% của thị trường. Doanh thu của VinWonders trong quý 3/2024 cũng tăng trưởng lần lượt 52% so với cùng kỳ năm ngoái.