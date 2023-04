Vinpearl tự nguyện trả lại hơn 367.000m2 đất có mặt nước ven biển tại đảo Hòn Tre

Ngày 20/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định số 894/QĐ-UBND về việc thu hồi đất có mặt nước ven biển của CTCP Vinpearl do trả lại tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Theo đó, Vinpearl đã đề nghị trả lại một phần diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê tại các Dự án Công viên Văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearl, Dự án Khu khách sạn và Biệt thự Vinpearl Luxury Nha Trang. Quyết định 894/QĐ-UBND thu hồi 367.183,8 m2 đất có mặt nước ven biển tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, tp.Nha Trang.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 218.666 m2 trong tổng diện tích 403.643,3 m2 tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 15/2/2008. Diện tích này gồm 2 phần: (i) 41.705,9 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland và (ii) 176.960 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án khu khách sạn và biệt thự Vinpearl Luxury Nha Trang.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thu hồi 69.358 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland, nằm trong 255.907,7m2 được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 997A/QĐ-UBND.

Khoảng 79.160 m2 đất có mặt nước ven biển có mục đích khác thuộc dự án công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland cũng được thu hồi, thuộc phần diện tích 259.748m2 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lý do thu hồi diện tích đất nêu trên là do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm C, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Vinpearl bàn giao toàn bộ diện tích đã được nhà nước thu hồi nêu trên cho UBND phường Vĩnh Nguyên quản lý.