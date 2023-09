Virus gây viêm phổi lây lan mạnh ở Australia

Trong tuần kết thúc vào ngày 17/9, đã có tới gần 1.200 trường hợp dương tính với hMPV tại bang New South Wales, tăng so với gần gấp đôi so với 2 tuần trước.



Theo các chuyên gia, các bang khác cũng có thể có nhiều trường hợp mắc bệnh do virus này gây ra.

hMPV thường gây nhiễm trùng đường hô hấp trên nhẹ, nhưng cũng có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn như viêm phổi. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có hệ miễn dịch suy giảm là những đối tượng dễ mắc bệnh nặng nhất.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp chính thức điều trị bệnh do virus hMPV gây ra.