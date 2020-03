Viwaco (VAV) lên kế hoạch lãi hơn 75 tỷ đồng năm 2020

Ngày 04/03/2020 vừa qua, HĐQT Công ty cổ phần Viwaco (mã chứng khoán VAV) thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019, Viwaco ghi nhận doanh thu đạt 627,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 4% mục tiêu kế hoạch năm, trong đó hoạt động kinh doanh nước sạch tăng 9% so với năm ngoái lên hơn 589 tỷ đồng, còn hoạt động xây lắp lại sụt giảm 23% xuống hơn 38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 83,2 tỷ đồng, hoàn thành được 94% kế hoạch năm và giảm 4,5% so năm trước. Chia cổ tức là 25% vốn điều lệ.

Lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2020, Viwaco đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 645,7 tỷ đồng, tăng 3% mức thực hiện năm 2019. Tuy nhiên công ty lại đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm hơn 9% so với thực hiện năm 2019, mục tiêu 75,5 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 25% bằng tiền.

Trong cuộc họp, HĐQT đương nhiệm thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS đều là 3 người. Việc bầu HĐQT và BKS sẽ do Đại hội đồng cổ đông thực hiện.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Viwaco dự kiến diễn ra vào ngày 19/03/2020 tới đây.