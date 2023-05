Vlogger vừa đăng clip với tựa đề gây sốc "Tôi từng suýt gạt má Trấn Thành" là ai?

Mới đây, trên trang Facebook và YouTube của mình, JVevermind có đăng tải 2 clip gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, một clip dài gần 13 tiếng ghi lại quá trình JVevermind xem toàn bộ clip trên kênh của MC quốc dân Trấn Thành và một clip với 1 với tiêu đề gây sốc: "Tôi từng suýt "gạt má" Trấn Thành”.

Trong clip với tiêu đề gây sốc kia, vlogger đã chia sẻ quan điểm của bản thân về Trấn Thành và bình luận rằng, Trấn Thành có cái tôi rất cao. JVevermind còn tiết lộ trong quá khứ có 2 lần anh từng gặp gỡ và làm việc chung với đàn anh.

Ngay lập tức, video của JVevermind được nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Chỉ sau 1 đêm, đoạn video với tựa đề gây sốc đã thu về hơn 664.000 lượt xem. Thậm chí, video còn đang nằm ở vị trí 16 trong Top thịnh hành.

JVevermind là ai?

JVevermind tân thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992, tại Hà Nội, từng là cái tên nổi đình nổi đám của thế hệ vlogger đầu tiên của Việt Nam. Biệt danh JVevermind là nickname của anh đặt khi chưa du học bên Mỹ. JV nếu được ghép lại sẽ giống chữ N cách điệu, tức nickname này là Nevermind.

Những vlog cá tính, độc đáo mang tính châm biếm sâu cay như chuyện độc thân, fan cuồng Kpop, chém gió tiếng Anh, anh hùng bàn phím... của JVevermind nhận được sự yêu mến, hưởng ứng lớn của cộng đồng mạng. Thậm chí, JVevermind từng được ví là "huyền thoại" trong giới vlogger Việt thời kỳ đầu.

Khi du học ngành truyền thông tại Hoa Kì, Trần Đức Việt đã tham gia làm vlog trên YouTube. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube của anh đạt 121 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt subs. Anh cũng chính là một trong những YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube, trở thành cái tên sáng giá được nhiều thương hiệu lớn liên hệ và các dự án kinh doanh hợp tác.

JVevermind từng lọt danh sách "30 under 30" (Những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi) do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn năm 2015. Và ngay năm sau, 2016, anh chàng cũng lọt vào danh sách "30 under 30" Châu Á của Tạp chí Forbes trong lĩnh vực Truyền thông - Quảng cáo - Giải trí. Năm 2017 JVevermind giành được giải thưởng Influence Asia 2017 Award ở hạng mục Best Personality.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, bất ngờ JVevermind chọn con đường "lui về ở ẩn". Anh mất tích và ngưng hoàn toàn các hoạt động trên trang cá nhân, mạng xã hội cũng như YouTube.

Một khoảng thời gian sau, JV bất ngờ quay trở lại với bộ phim mới trên YouTube "Không dấu chân người”. Ngoài ra, anh cũng xây dựng một series "Cuối tuần mất ngủ". Đây là một show hoàn toàn mới tại Việt Nam, dưới dạng bản tin châm biếm về những vấn đề hot trong xã hội.

Gần đây, JVevermind cho ra nhiều clip hơn trên kênh YouTube của mình nhưng tần suất vẫn ít hơn so với thời kỳ hoàng kim. Kênh YouTube của anh đang có 2,08 triệu người theo dõi và chỉ hiện 14 video.

Sau 2 clip về Trấn Thành gần đây, rất nhiều khán giả hy vọng anh sẽ ra nhiều clip hơn, dưới phần bình luận, rất nhiều người ủng hộ clip của anh.

Một số bình luận dưới video như sau:

"Vẫn hài hước như ngày xưa,mà kiểu tinh tế vs sâu xa hơn🤣mãii fan JV"

"Thích clip này, ko phải vì nói về Trấn Thành, mà cách JV tự nhận về bản thân JV đã như thế nào. Trưởng thành rồi đấy."

"JV vẫn ko làm fan 8x đời đầu mình thất vọng,vẫn phong độ,tư duy tốt và độ hài hước đạt chuẩn há há"

"a luôn có lối đi riêng chất riêng cám ơn anh đã quay lại"