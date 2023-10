VN-Index về vùng thấp nhất trong 3 tháng, đà giảm kéo dài đến khi nào?

Cú giảm đột ngột của thị trường vào phiên sáng kích hoạt đà bán lan trên diện rộng. Gần như toàn bộ nhóm VN-30 chìm trong sắc đỏ, hàng loạt trụ cứng như BID, VIC, HPG, VHM đều trở thành tác nhân kéo tụt hàng chục điểm của chỉ số. Tâm điểm bán tháo xuất hiện tại dòng cổ phiếu chứng khoán, bất động sản khi đồng loạt nằm sàn, trắng bên mua. Sức ép từ nhóm cổ phiếu lớn khiến thị trường giảm nhanh chóng, “thủng” loạt ngưỡng hỗ trợ.

Lực bán dâng cao vào cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa với mức giảm gần như mạnh nhất phiên 37,15 điểm (3,22%) xuống 1.118 điểm. Toàn bộ thị trường được nhuộm màu đỏ với gần 851 cổ phiếu giảm giá, áp đảo hoàn toàn so với mã tăng điểm. Chỉ số VN-Index sau phiên 3/10 đã về mức thấp nhất trong hơn 3 tháng.

Thanh khoản tăng gấp đôi so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường cũng tăng đột biến với khối lượng giao dịch vượt ngưỡng 933 triệu cổ phiếu, tăng gấp gấp đôi so với phiên trước đó. Tính riêng giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE cũng tăng gần gấp đôi so với phiên trước lên gần 19.700 tỷ đồng song vẫn ở mức thấp so với bình quân 30 phiên gần nhất.

Nguyên nhân khiến chứng khoán giảm mạnh

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Nghiên cứu và phân tích đầu tư FIDT cho rằng đà giảm của VN-Index tiếp nối của đà giảm bắt đầu từ giữa tháng 9. Các nguyên nhân dẫn đến việc VN-Index điều chỉnh hơn 10% và đặc biệt tiếp tục giảm mạnh hôm nay đến từ các yếu tố cả quốc tế và trong nước.

Về phía quốc tế , Fed báo hiệu sẽ tiếp tục “diều hâu” và duy trì lãi suất cao và lâu hơn. Gần đây nhất chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) toàn cầu tháng 9 được công bố cho thấy sản xuất vẫn còn đình trệ ở hầu hết các quốc gia và là báo hiệu cho kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều rủi ro.

Với các yếu tố trong nước ,  thứ nhất tỷ giá vẫn còn căng thẳng dù NHNN đã phát hành khoảng 100 nghìn tỷ T-Bill để hút thanh khoản VND dư thừa. Điều này gây lo ngại việc NHNN sẽ phải tiếp tục can thiệp thông qua tiếp tục phát hành T-Bill hoặc trong trường hợp xấu phải bán USD dự trữ.

Thứ hai số liệu kinh tế Việt Nam trong quý 3 thấp hơn kỳ vọng, với GDP Q3 chỉ tăng 5.33% (YoY) và từ đó có thể thấy tăng trưởng GDP cả năm sẽ khó đạt các mức dự phóng trước đó.

Thứ ba với tình hình trên thì triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nửa cuối năm không hồi phục mạnh như kỳ vọng của thị trường.

Chứng khoán giảm có thể giảm đến bao giờ?

Chuyên gia FIDT cho rằng không dễ để dự đoán chính xác đà giảm của thị trường khi nào chấm dứt, bởi từ trước đến giờ phải qua đáy mới biết là đáy. Với các nhà đầu tư ngắn hạn thì việc xác định qua đáy rất quan trọng nên hạn chế bắt đáy để tránh tình trạng “cưa bàn chân” mà cần xác định khi thị trường có đà tăng trở lại thì mới nên tham gia.

Trên quan điểm cá nhân, ông Phương cho rằng thị trường chưa gãy trend dài hạn. Tuy nhiên, thị trường cần điều chỉnh và tích lũy trước khi có thể tiếp tục xu hướng trung, dài hạn. Các mốc hỗ trợ tiếp theo cho VN-Index là 1.080 điểm, tương đương giảm thêm 40 điểm hay giảm 3,6%. Thị trường có thể điều chỉnh, tích lũy đợi kết quả kinh doanh quý 3 được công bố trong tháng 10 và sẽ tiếp tục đi lên sau đó.

Về định giá thị trường, P/E của VN-Index tại ngày 2/10 đang ở mức 13,80, giảm 7,2% so ngày 6/9 và dưới mức trung bình 6,6%. Với P/B đang ở mức 1,75 là gần tiệm cận trừ 1 độ lệch chuẩn so với mức trung bình.

Mức định giá này nếu loại trừ nhóm ngân hàng thì bắt đầu rơi vào vùng dưới trung bình chứ chưa thật sự quá rẻ và do đó, thị trường cần điều chỉnh để thu hút các dòng tiền dài hạn. Trong trường hợp VN-Index giảm về mốc 1.080 điểm như trên thì P/E sẽ ở mức 12,9 và P/B ở mức 1,64 là mức hấp dẫn để mua cho các vị thế trung hạn khi 2 thước đo định giá về quanh trừ 1 độ lệch chuẩn.

Với nhà đầu tư bắt đáy kẹp hàng, chuyên gia FIDT cho rằng phải tuân thủ nguyên tắc giao dịch và chấp nhận cắt lỗ mức độ nhất định, đặc biệt là phải hạ tỷ lệ margin về mức an toàn (nếu có) và trở lại giao dịch khi thị trường có tín hiệu trở lại xu hướng tăng giá.