VNDirect: KCN Tràng Duệ 3 của Kinh Bắc (KBC) được duyệt quy hoạch 1/2000, LG Innotek sẽ mở hàng dựa trên thương vụ 1 tỷ USD

Trong báo cáo cập nhật về CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) mới đây, Chứng khoán VNDirect cho biết ngày 13/11 vừa qua thành phố Hải Phòng đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 Khu công nghiệp Tràng Duệ 3. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Đô thị Kinh Bắc sớm hoàn tất thủ tục pháp lý cho Tràng Duệ 3 và sẵn sàng cho thuê đất kể từ quý 1/2024.



VNDirect cho rằng LG Innotek sẽ là khách hàng đầu tiên của khu công nghiệp này dựa trên thương vụ đầu tư 1 tỷ USD để mở rộng sản xuất và xây dựng nhà máy V3. Cụ thể, với 1 tỷ USD vốn đầu tư tăng thêm, LG Innotek sẽ xây dựng nhà máy V3 với diện tích ngang với tổng diện tích nhà máy V1 và V2. Vì vậy, CTCK kỳ vọng LG Innotek và Đô thị Kinh Bắc có thể đi đến ký kết hợp đồng cho thuê đất trong thời gian tới, với tổng diện tích cho thuê lên đến 40 ha, dự kiến trong quý 1/2024.

VNDirect cho rằng LG Innotek chỉ là sự khởi đầu cho làn sóng vốn FDI mạnh mẽ sẽ đổ vào khu công nghiệp Tràng Duệ 3 trong những năm tới. Cụ thể, Tập đoàn LG đã cam kết sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào các công ty con của LG tại Việt Nam nhờ tăng trưởng kết quả kinh doanh tích cực đến từ LG Display, LG Electronics và LG Innotek trong những năm gần đây. Với 1 tỷ USD cho LG Innotek, LG có thể sẽ tiếp tục giải ngân vốn đầu tư bổ sung khoảng 3 tỷ USD cho việc mở rộng LG Display và LG Electronics.

Bên cạnh đó, khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được dự báo sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc hơn nữa nhờ chủ đầu tư đã tạo môi trường hoàn thiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc khi nhìn lại các điểm sáng trong thu hút vốn thành công tại Tràng Duệ 1 và 2 với một số nhà đầu tư chính như: Haeng Sung, Heesung, Dong Yang…

Cũng trong chuyến thăm cấp nhà nước của Hàn Quốc, Kinh Bắc đã ký 4 hợp đồng ghi nhớ với tập đoàn STS, tập đoàn tài chính JB, Đại học Quốc gia Gyeongsang, bệnh viện Đại học Quốc gia Gyeongsang về hợp tác đầu tư và thực thiện các dự án ở Tràng Duệ 3, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải với tổng vốn đầu tư cam kết khoảng 1 tỷ USD.

Vừa qua, UBND huyện An Lão (thành phố Hải Phòng) đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3.

Dự án có diện tích 687 ha, được chia thành 28 ô quy hoạch, thuộc địa bà 4 xã (Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, Bát Trang, thuộc huyện An Lão), do CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (thành viên Kinh Bắc) làm chủ đầu tư.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất dự án bao gồm: Đất công nghiệp xây dựng nhà máy, kho tàng với diện tích 426 ha, mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng; đất trung tâm điều hành dịch vụ quy hoạch với diện tích 22 ha, mật độ xây dựng tối đa 74%, tầng cao công trình xây dựng 9 tầng.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định rõ các khu vực xây dựng công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh... Tràng Duệ 3 định hướng là khu công nghiệp đa ngành, công nghệ cao phù hợp định hướng phát triển của thành phố, số lượng.