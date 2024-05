VNDirect: Kịch bản đáy 2 thấp hơn đáy 1 được loại trừ, VN-Index sẽ tích lũy trước khi bước vào sóng tăng mới

Lãi suất huy động có thể đã tạo đáy

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán VNDirect cho biết tính đến ngày 27/4/2024, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại tư nhân dao động quanh mốc hơn 4,61%/năm, tăng 0,05 điểm % so với cuối tháng 3 và giảm 0,33 điểm % so với cuối năm 2023. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước giảm về 4,67%/năm, giảm 0,03 điểm % so với cuối tháng 3 và 0,27 điểm so với cuối năm 2023.

Đội ngũ phân tích nhận định lãi suất huy động có thể đã chạm đáy và nhích tăng lên trong nửa cuối năm 2024 do các ngân hàng cần mức lãi suất huy động hấp dẫn hơn để thu hút tiền gửi trở lại và nền kinh tế thực dần hồi phục. Tuy nhiên, lãi suất khó có khả năng tăng mạnh trở lại ngay, ít nhất trong quý tới do nền kinh tế và tăng trưởng tín dụng mới phục hồi ở tốc độ vừa phải. NHNN cũng bơm ròng gần 238 nghìn tỷ đồng thông qua OMO trong tháng 4 do nhu cầu tín dụng có xu hướng phục hồi trong hai tháng qua.

Tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index tăng nhẹ 0,2 điểm % lên 7,0% khi chỉ số đã giảm 5,9% trong tháng 4. Bình quân lãi suất huy động 12 tháng của các NHTM trong tháng 4/2024 gần như đi ngang ở mức 4,6% (-0,1 điểm % sv tháng trước).

Sau khi thị trường giảm 5,9% xuống 1.209 điểm trong tháng 4, VNDirect nhận định rủi ro giảm điểm đã hạ nhiệt trong tháng 5 nhờ (1) các DN niêm yết ghi nhận LN tăng nhẹ trong quý 1/2024 và (2) áp lực tỷ giá hạ nhiệt sau bài phát biểu "ôn hòa" về chính sách tiền tệ của Chủ tịch Fed trong cuộc họp mới đây.

Kịch bản VN-Index tạo đáy 2 thấp hơn đáy 1 được loại trừ

Lãi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam đã tăng nhẹ trong vài tuần qua, nhưng vẫn ở vùng thấp, vì vậy chưa ảnh hưởng đáng kể đến định giá thị trường. Xu hướng cải thiện KQKD trong năm 2024 sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán (P/E dự phóng của VN-Index cho năm 2024 ở mức 11,9 lần). Ngoài ra, định giá của VN-Index được coi là khá hợp lý nếu so với các thị trường mới nổi khi xét trên tỷ lệ P/E và tương đối rẻ khi xét trên tỷ lệ P/B. Tuy nhiên, xu hướng phục hồi của lợi nhuận sẽ giúp cải thiện định giá thị trường.

Có tương quan âm giữa Lợi suất Trái phiếu Chính phủ 10 năm và tỷ lệ P/E của VN-Index. Mặc dù lợi suất TPCP tăng nhẹ trong vài tuần qua nhưng vẫn ở mức thấp và chưa có ảnh hướng đáng kể đến định giá thị trường. VNDirect kỳ vọng đà tăng của lợi suất TPCP sẽ chậm lại do áp lực tỷ giá đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau cuộc họp tháng 5 của Fed.

Kịch bản VN-Index tạo đáy 2 thấp hơn đáy 1 về cơ bản đã được loại trừ. Qua đó VNDirect kỳ vọng thị trường sẽ vào nhịp tích lũy với vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.170 (+/- 10 điểm) trước khi hình thành xu hướng tăng mới.

Trong bối cảnh VN-Index đã phục hồi mạnh mẽ từ đáy, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục lên trước tiên. Qua đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn (<70% tỷ trọng toàn danh mục) và hạn chế sử dụng đòn bẩy. Nếu thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ, sẽ mở ra cơ hội mua mới và gia tăng tỉ trọng cổ phiếu. Các vùng hỗ trợ của thị trường là mốc tâm lý 1.200 điểm và vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.170 điểm. Các yếu tố ngắn hạn nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi là diễn biến chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.