VNDirect: VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh

Tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên Hose trong quý 4/2025 tăng 42,6% so với cùng kỳ (dữ liệu bao gồm 296 công ty, chiếm 96,3% tổng vốn hóa Hose đã công bố báo cáo tài chính). Kết quả quý 4/2025 duy trì tích cực, góp phần giúp tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2025 đạt khoảng 27%.

Chứng khoán VNDirect (VND) trong báo cáo mới đây nhận định xu hướng cải thiện này tạo đà tích cực cho tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026.

Định giá TTCK Việt Nam ở mức khá hấp dẫn

Trên đà tăng trưởng cao của năm 2025, VNDirect dự báo lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ đạt tăng trưởng 18% svck vào năm 2026, được hỗ trợ bởi:

Thứ nhất, tăng trưởng GDP dự kiến tiếp tục tăng tốc.

Thứ hai, triển vọng lợi nhuận nhiều nhóm ngành khả quan nhờ mở rộng chính sách tài khóa có chọn lọc, thúc đẩy kinh tế tư nhân, FDI cải thiện và tiêu dùng phục hồi.

Thứ ba, chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát và áp lực tỷ giá giảm bớt cùng với lộ trình dỡ bỏ dần trần tăng trưởng tín dụng từ năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp.

Về định giá, ﻿P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 15,2 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong Q4/2025 và nhịp điều chỉnh ngắn hạn của thị trường cuối T1/2026.

Trường hợp nếu loại cổ phiếu VIC ra khỏi rổ chỉ số, P/E trượt 12 tháng của VN-Index hiện chỉ là 13,3 lần. "Dù định giá không còn rẻ, định giá thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô vững chắc, triển vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết khả quan trong năm 2026", báo cáo VND chỉ rõ.

Với việc dự phóng các doanh nghiệp niêm yết trên HSX sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 18% trong năm 2026, điều này sẽ đưa P/E dự phóng 2026 của VN-Index duy trì quanh mức 13 lần, qua đó giữ cho định giá TTCK Việt Nam ở mức khá hấp dẫn.

Theo đó, đội ngũ phân tích dự báo rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, trong bối cảnh hoạt động chốt lời gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên giao dịch cận kề kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm (±10 điểm) nhằm hấp thụ phần cung giá thấp còn lại, trước khi từng bước hồi phục và hướng trở lại vùng kháng cự 1.940 điểm.

Chiến lược cần ưu tiên trong giai đoạn này là chủ động tái cấu trúc danh mục, chọn lọc các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và được hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Đồng thời, nhà đầu tư cần lưu ý quản trị rủi ro thông qua kiểm soát margin ở mức an toàn cũng như cơ cấu lại các vị thế kém hiệu quả.﻿

﻿Động lực từ những dòng vốn mới

Theo nhận định của VNDirect Research, các nâng cấp hệ thống và cải cách trọng yếu dự kiến triển khai trong năm 2026, cùng với việc Fitch nâng hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn có đảm bảo của Việt Nam lên BBB-, sẽ góp phần củng cố niềm tin nhà đầu tư, cải thiện mức độ tín nhiệm, giảm chi phí vốn và thúc đẩy dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung – dài hạn.

Các yếu tố này sẽ khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ hơn của các nhà đầu tư mới, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp.﻿

Sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới thứ cấp vào tháng 9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ đón nhận dòng vốn từ các quỹ ETF theo dõi các bộ chỉ số của FTSE Russell.

Dựa trên quy mô vốn hóa hiện tại của thị trường, VNDirect ước tính tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam trong các ETF theo chỉ số FTSE sẽ dao động từ 0,02% đến 0,34% giá trị tài sản ròng (NAV) của mỗi quỹ. Điều này có thể tương ứng với dòng vốn vào trên 1 tỷ USD. Đồng thời, dòng vốn từ các quỹ đầu tư chủ động cũng được kỳ vọng gia tăng đáng kể.﻿